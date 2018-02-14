Başakşehir Fenerbahçe U19 maçında Fenerbahçe’den örnek hareket

BAŞAKŞEHİR'DEN FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR

Erdinç Şahin

’nin U19 takımları arasında oynanan karşılaşmada genç futbolculardan örnek bir hareket geldi.Maçtakalecisi sakatlanınca hakem oyunu durdurmadı vebu pozisyonda topu ağlara yolladı.Golün sorasında yapılan santrada Fenerbahçeli futbolcular topu bırakarak turuncu-lacivertlilerin gol atmalarına izin verdi.Başakşehir, ise kulübün resmi Twitter hesabından “Sadece futbol sahalarında değil, yaşamın her anında görmek istediğimiz davranış modeli. Teşekkürler Fenerbahce U19 Futbol takımı” şeklinde bir paylaşımda bulunarak Fenerbahçeli futbolculara teşekkür etti.