Başakşehir Fenerbahçe U19 maçında Fenerbahçe’den örnek hareket

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe
’nin U19 takımları arasında oynanan karşılaşmada genç futbolculardan örnek bir hareket geldi.
Maçta Başakşehir
kalecisi sakatlanınca hakem oyunu durdurmadı ve Fenerbahçe
bu pozisyonda topu ağlara yolladı.
Golün sorasında yapılan santrada Fenerbahçeli futbolcular topu bırakarak turuncu-lacivertlilerin gol atmalarına izin verdi.
İşte o görüntüler:
BAŞAKŞEHİR'DEN FENERBAHÇE'YE TEŞEKKÜR
Başakşehir, ise kulübün resmi Twitter hesabından “Sadece futbol sahalarında değil, yaşamın her anında görmek istediğimiz davranış modeli. Teşekkürler Fenerbahce U19 Futbol takımı” şeklinde bir paylaşımda bulunarak Fenerbahçeli futbolculara teşekkür etti.
Erdinç Şahin