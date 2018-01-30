Başakşehir Fikret Orman’ı destekliyor

'KENDİSİNİN ADAYLIĞINI DESTEKLİYORUZ'

Mehmet Nuri Turan

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı yazılı açıklama ile Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman’ı desteklediklerini bildirdi.Gümüşdağ yaptığı yazılı açıklamada, "Kulüpler Birliği’nde görev yaptığım 3 yıllık süre boyunca, Sayın Fikret Orman’ın yayın hakları konusu başta olmak üzere, deplasman yasağı da dahil birçok konuda desteğini gördük. Türk futbolu için son derece önemli meselelerde uzun ve özveri gerektiren mesai birlikteliğimiz oldu. Bu yüzden Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak yeni dönemde kendisinin vakıf başkanlığı adaylığını destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.(İHA)