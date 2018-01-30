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Başakşehir Fikret Orman’ı destekliyor

Başakşehir Kulübü, Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman’ı desteklediklerini açıkladı

Başakşehir Fikret Orman’ı destekliyor
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı yazılı açıklama ile Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman’ı desteklediklerini bildirdi.

'KENDİSİNİN ADAYLIĞINI DESTEKLİYORUZ'


Gümüşdağ yaptığı yazılı açıklamada, "Kulüpler Birliği’nde görev yaptığım 3 yıllık süre boyunca, Sayın Fikret Orman’ın yayın hakları konusu başta olmak üzere, deplasman yasağı da dahil birçok konuda desteğini gördük. Türk futbolu için son derece önemli meselelerde uzun ve özveri gerektiren mesai birlikteliğimiz oldu. Bu yüzden Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak yeni dönemde kendisinin vakıf başkanlığı adaylığını destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

(İHA)


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