Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor'dan olay sözler

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, eski hocası Arsene Wenger hakkında sert konuştu. Togolo golcü, ayrıca Arsenal'dan da nefret ettiğini söyledi.

Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor'dan olay sözler
Medipol Başakşehir'in dünyaca ünlü futbolcusu Emmanuel Adebayor, Nijerya'da yayım yapan bir internet sitesinde yayımlanan demecinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Togolo golcü, Arsenal'de oynadığı dönemde birlikte çalıştığı Arsene Wenger'i yalancılıkla suçlarken Arsenal kulübüne karşı olan nefretini de gizlemedi.
 

"NEFRET EDİYORUM"


Adebayor, Topçular'dan ayrılmadan evvel Wenger ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak "Bana 'Ya gidersin ya da takımda kalıp oynamazsın.'dedi." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki golcü oyuncu Manchester City'e transfer oluşunun ertesi günündeyse Wenger'in basın toplantısında kendisi için "Daha çok para istedi ve kendi isteğiyle ayrıldı." şeklinde konuştuğunu ve o gün bugündür Arsenal'dan nefret ettiğini söyledi.
 

"JOSE'Yİ HEP SEVECEĞİM"


Başakşehir'in santrforu, 2011'de Real Madrid'de beraber çalıştıkları Jose Mourinho içinse "O, hep sevdiğim ve daima seveceğim bir teknik adam. Şimdiye dek rastladığım en dürüst menajer." yorumunu yaptı.

Adebayor, Manchester City formasıyla Arsenal'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından gösterdiği sevinç nedeniyle tribünlerden gelen yabancı maddelerin hedefi olmuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yeni Malatya Hamit Altıntop'u bekliyor

Yeni Malatya Hamit Altıntop'u bekliyor
Fenerbahçe'de Robin van Persie restleşmesi!

Fenerbahçe'de Robin van Persie restleşmesi!
Beşiktaş'a golcü gelirse kim gidecek?

Beşiktaş'a golcü gelirse kim gidecek?

Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber

Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber
Beşiktaş Zeki Çelik'i kadrosuna katıyor

Beşiktaş Zeki Çelik'i kadrosuna katıyor
EURO 2024'ün logo ve sloganı açıklandı

EURO 2024'ün logo ve sloganı açıklandı
Loic Remy’den ipleri koparan açıklama!

Loic Remy’den ipleri koparan açıklama!
Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)

Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)
Real Betis'ten Ozan Tufan transferine ilişkin açıklama

Real Betis'ten Ozan Tufan transferine ilişkin açıklama
Ali Koç Bursaspor'a sert çıktı: Kınıyorum

Ali Koç Bursaspor'a sert çıktı: Kınıyorum
Galatasaray'da Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan operasyonu

Galatasaray'da Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan operasyonu