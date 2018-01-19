Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor'dan olay sözler

"NEFRET EDİYORUM"

"JOSE'Yİ HEP SEVECEĞİM"

Erdinç Şahin

'in dünyaca ünlü futbolcusu, Nijerya'da yayım yapan bir internet sitesinde yayımlanan demecinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.Togolo golcü,'de oynadığı dönemde birlikte çalıştığı'i yalancılıkla suçlarkenkulübüne karşı olan nefretini de gizlemedi.Adebayor,'dan ayrılmadan evvel Wenger ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak "" ifadelerini kullandı.33 yaşındaki golcü oyuncu Manchester City'e transfer oluşunun ertesi günündeyse Wenger'in basın toplantısında kendisi için "" şeklinde konuştuğunu ve o gün bugündür Arsenal'dan nefret ettiğini söyledi.Başakşehir'in santrforu, 2011'de'de beraber çalıştıklarıiçinse "" yorumunu yaptı.Adebayor, Manchester City formasıyla Arsenal'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından gösterdiği sevinç nedeniyle tribünlerden gelen yabancı maddelerin hedefi olmuştu.