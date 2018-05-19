Nefesler tutuldu. Ligde üçüncü sırada yer alan Medipol Başakşehir kendi evinde Kasmpaşa'yı ağırlıyor. Avdullah Avcı'nın öğrencileri ne yapıp ne edip bu maçı almak zorunda... Herhangi bir puan kaybı turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluktan edecek. Öte yandan ise takımın bir kulağı İzmir'de olacak. Başakşehir, Galatasaray'ın yenilmesi durumunda şampiyon olacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

STAT: 3. İstanbul Başakşehir

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 3

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah, İlhan, Eduok, Diagne.

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Başakşehir Kasımpaşa maçını, aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan üye olup; haftalık, aylık ve yıllık paketlerden birini seçip, satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.

BEIN SPORTS İZLE

ARDA VE MOSSORO YOK!

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte cezalı oyuncular Marcio Mossoro ve Arda Turan, bu mücadelede de forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise takımdaki yerini alabilecek.

Ligde 69 puanı bulunan turuncu-lacivertliler, son haftaya, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Kasımpaşa ise 46 puanla 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

Son haftaya şampiyonluk iddiası ile giren Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşmak için Kasımpaşa maçını kazanıp ikili averajda üstünlük kurduğu lider Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe karşısında mağlup olmasını bekleyecek. Fenerbahçe'nin 69 puan ve averajla 2. sırada bulunduğu ligde, 3'lü averaj olması durumunda da Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaşacak.