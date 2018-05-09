Başakşehir Ruben Riberio transferini bitiriyor

2 MİLYON EUROLUK TEKLİF

SAĞDA VE SOLDA OYNAYABİLİYOR

Erdinç Şahin

sezon bitmeden transfer harekatına başladı. Bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren İstanbul ekibi Portekizli orta sahaiçin Portekiz'e çıkarma yaptı.'un devre arasında Rio Ave'den 400 bin Euro'ya kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncusu için 2 milyon Euroluk teklif yaptı. Portekiz ekibinin ise yenetekli futbolcu için 4 milyon Euro istedi.Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği orta saha oyuncusunun transferini sezon sonuna kadar bitirmesi bekleniyor.Bu sezon Rio Ave ve Sporting Lizbon formasıyla 39 maça çıkan Ribeiro 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi forvet arkası olan 30 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanat da oynayabiliyor.