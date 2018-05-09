Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Başakşehir Ruben Riberio transferini bitiriyor

Bu sezon şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına erken başladı. Turuncu-Lacivertli ekip Sporting Lizbon forması giyen 30 yaşındaki Ruben Riberio için Portekiz ekibinin kapısını çaldı, transferin sezon sonunda bitmesi bekleniyor.

Başakşehir Ruben Riberio transferini bitiriyor
Medipol Başakşehir sezon bitmeden transfer harekatına başladı. Bu sezon şampiyonluk yarışını sürdüren İstanbul ekibi Portekizli orta saha Ruben Riberio için Portekiz'e çıkarma yaptı.
 

2 MİLYON EUROLUK TEKLİF


Medipol Başakşehir Sporting Lizbon'un devre arasında Rio Ave'den 400 bin Euro'ya kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncusu için 2 milyon Euroluk teklif yaptı. Portekiz ekibinin ise yenetekli futbolcu için 4 milyon Euro istedi.

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği orta saha oyuncusunun transferini sezon sonuna kadar bitirmesi bekleniyor.
 

SAĞDA VE SOLDA OYNAYABİLİYOR


Bu sezon Rio Ave ve Sporting Lizbon formasıyla 39 maça çıkan Ribeiro 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi forvet arkası olan 30 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanat da oynayabiliyor.

Fanatik

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aziz Yıldırım'ın seçim yatırımı kupalar!

Aziz Yıldırım'ın seçim yatırımı kupalar!
İşte Garry Rodrigues'in son talibi!

İşte Garry Rodrigues'in son talibi!
Galatasaray'da gençlik harekatı! İki isim mercek altında...

Galatasaray'da gençlik harekatı! İki isim mercek altında...
Kaptan Volkan Demirel seçimi bekliyor

Kaptan Volkan Demirel seçimi bekliyor
Gervinho'ya çifte kanca! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde...

Gervinho'ya çifte kanca! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde...
Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Galatasaray Odeabank - Banvit maç özeti

Galatasaray Odeabank - Banvit maç özeti
Fenerbahçe Doğuş - Sakarya Büyükşehir Belediyespor maç özeti

Fenerbahçe Doğuş - Sakarya Büyükşehir Belediyespor maç özeti
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin hakemleri belli oldu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin hakemleri belli oldu
FIFA'dan Rusya'ya ceza

FIFA'dan Rusya'ya ceza
Spor Toto 1. Lig Play-Off maçlarında VAR uygulanacak

Spor Toto 1. Lig Play-Off maçlarında VAR uygulanacak