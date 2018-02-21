Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş sesleri



TEZAHÜRATI YAPAN ARDA TURAN MI?

Haber Merkezi

Medipol Başakşehir'in tecrübel futbolcusu Elia, takım arkadaşı Tunay Torun ile birlkte soyunma odasında gerçekleşen kısa sohbetini sosyal medyadan paylaştı.Elia'nın Başakşehir soyunma odasında çektiği ve paylaştığı kısa hikayede soyunma odasında yapılan Beşiktaş tezahüratı dikkat çekti. Elia'nın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görürken, soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı yapan oyuncunun Arda Turan olduğu konuşuluyor.