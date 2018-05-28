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Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Başakşehir'de, dün gece yarısı, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

28 Mayıs 2018, Pazartesi 21:39 Son Güncelleme: 28 Mayıs 2018, Pazartesi 22:15
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Cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin, 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Görüntülerde, iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürüdüğü görülüyor.

Polis görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.



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