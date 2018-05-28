Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Başakşehir'de, dün gece yarısı, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin, 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.
Görüntülerde, iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürüdüğü görülüyor.
Polis görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.