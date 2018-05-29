Başakşehir'de bulunan cesedi böyle taşımışlar Başakşehir'de, dün gece yarısı, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı