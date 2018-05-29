Başakşehir'de bulunan cesedi böyle taşımışlar
Başakşehir'de, dün gece yarısı, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı
İstanbul Başakşehir’de önceki gece erik toplamak için dolaşan çocuklar yol kenarında iki bavul gördü. Bavullardan kan sızıyordu. Çocuklar büyüklerine, onlar da polise haber verdi. Bavullardan 30-35 yaşlarındaki bir erkeğe ait parçalanmış ceset çıktı. Kimlik bulunamadı. Cesedi taşıyan 2 kişinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
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