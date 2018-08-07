Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti
Kontrolünü kaybeden bir hafriyat kamyonu yine dehşet saçtı. Aracın sürücüsü kontrolünü kaybetti ve önünde insanların bulunduğu bir dükkana girdi
Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu araçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki bir işyerine girdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada kamyonun girdiği işyerinin önünde oturan bir kişi ağır yaralandı.
BİR KİŞİ KAÇAMADI
İşyeri önünde oturan 3 kişi hızla kaçarken bir araç sürücüsü de geri geri giderek kamyondan kurtulmaya çalıştı. Oturan Sadrettin Can ise hafriyat kamyonundan kaçmayı başaramadı. Talihsiz adam aracın altında kalarak ağır yaralandı. Sadrettin Can ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası kaçan ehliyetsiz sürücü bir süre sonra çevredekiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.
İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler: