Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşırttı

KENDİSİNİ GENÇ HİSSEDİYOR

"BİR ANDA BAŞBAKANIMIZ GELDİ SANDIM"

"BUNU BİR KİŞİ DAHA SÖYLEMİŞTİ"

Erdinç Şahin

'a olan benzerliğiyle dikkat çeken yarışmacı sunucu'ı şaşırttı.Aslen Rizeli olan 82 yaşındaki Cahit Özay, kendisini 30 yaşında gibi hissettiğini belirterek kendisine yardım etmek isteyenleri geri çeviriyor.Haberler.com'da yer alan habere göre; Başbakan Binali Yıldırım'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Cahit Özay'ı gören sunucu Murat Yıldırım, şaşkınlığını gizleyemedi. Yarışmacıyı görür görmez "Bir anda Başbakanımız geldi sandım" diyerek kıyafetini düzeltmesi dikkat çekti.82'lik yarışmacı da "Bunu bana bir kişi daha söylemişti" diyerek Başbakan Yıldırım'a benzetildiğini vurguladı.