Başbakan ABD'ye kızdı
Başbakan Erdoğan, Mısır'da yaşanan gelişmelerin arkasında İsrail'in olduğunu bu kez Rize'de dile getirdi. Başbakan, ''Elimizde belgesi var. 2011 seçimleri öncesinde Fransa'da yapılan bir oturumda Adalet Bakanı ile bir entellektüel konuşuyor. 'Mısır'da Müslüman Kardeşler seçimi kazansa da onlar kazanamayacaktır. Çünkü demokrasi sandık değildir' diyor'' ifadelerini kullandı
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
RİZE’YE 60 TRİLYONLUK HİZMET
Bu toplu açılış töreniyle Rize’ye kazandırdığımız tüm hizmetlerin bedeli eski rakamla 60 trilyon lira
OVİT TÜNELİ 2015 ARALIK’TA AÇILACAK
1 yıl önce 12 Kasım’da Rize’ye geldik. Kalkandere’de çok sayıda eserin açılışını yaptık.
Ondan bir yıl önce de yaklaşık yarım milyar tutarında hizmetin açılışı yaptık.
Aynı ziyaretimde OVİT tünelinin temelini attık. Tünel ilerliyor, çalışmalar devam ediyor
Aralık 2015 veya 2016’nın başında OVİT Tüneli’ni açacağız.
Yolları açan iktidar Ak Parti iktidarıdır
RİZE’YE VEFA BORCUMUZ VAR
Tıkanan yolları biz açtık. Artık kazaların olmadığı Karadeniz Sahil Yolu’nu 4 yılda yüzde 70’ini tamamlayarak bu hale getirdik.
Rabbim ömür verdiği müddetçe Rize için çalışmaya devam edeceğiz
İnsanların aidiyet hissettikleri şehre karşı vefa borcu vardır. Anne babalarının doğdukları şehre karşı vefa borçları vardır
Bizim de baba ocağımız Rize’ye karşı vefa borcumuz var. Ancak baba ocağımız Rize’ye karşı sadece maddi anlamında değil manevi anlamda da vefa borcumuzu ödemenin gayreti içindeyiz
Rize’nin mertliğini, dürüstlüğünü bulunduğumuz her ortamda hakkıyla temsil etmenin hassasiyeti içindeyiz
İstanbul’da Rize’nin bir evladı olarak İstanbullu olmanın hassasiyetini omuzlarımızda taşıdık
GEREKTİĞİNDE KARADENİZ GİBİ KABARACAĞIZ
Gerektiğinde Karadeniz gibi kabaracağız, Fırtına Deresi gibi coşacağız. Gerektiğinde Kaçkar gibi ağırbaşlı olacağız, gerektiğinde Rize’nin gölleri gibi durulacağız
Dünyanın neresinde haksızlık, zulüm varsa Rize’den aldığımız ilhamla saldırgana karşı hakkı savunacağız
81 vilayetiyle Türkiye’yi nakış nakış işlerken komşularımıza karşı müşfik olacağız, zor zamanlarda onların yardımına koşacağız
Çünkü biz Rize’den böyle gördük. Anne baba ocağından, dedelerimizden bunu böyle gördük.
ALLAH ESAD’DAN HESABINI SORACAKTIR
2 yıldır Suriye’de insanlık dışı bir katliam sergileniyor. 100 binden gazla masum insan hayatını kaybetti. 2 milyondan fazla Suriyeli toprağını, evini barkını bırakıp komşulara hicret etti. Sadece Türkiye’de 500 binden fazla Suriyeli var
Suriye’de insanlık dramı yaşanırken bu kez Mısır’da darbe yapıldı. Ardından millete karşı katliam sergilenmeye başlandı
Evvelsi sabah o yavruların cansız bedenlerini gördük değil mi? Orada kan ve kurşun izi yoktu. Çünkü o yavrular maalesef kimyasal silahlar şehit edilmişlerdi
Bu Beşar Esad’ın artık son çırpınışlarıdır
Allah inanıyorum ki bunun hesabını en kısa sürede ondan soracaktır.
TÜRKİYE YALNIZLAŞMADI
Birileri diyor ki Türkiye yalnızlaştı. Yok hayır yalnızlaşmadık
Bizim yanımızda yankı topuyla o yavruların üzerine iniyorlarsa bilsinler ki bizim yanımızda da Hak ve halk var
Biz medyayla, sermayeyle gelmedik. Uzun ince bir yolda halkla ve hakla yürüdük
Türkiye’yi bu tavrından dolayı yüzsüzce eleştirenler var
Türkiye Suriye ile neden bu kadar ilgileniyor diyenler var. Somali, Myanmar, Lübnan ile neden b u kadar ilgileniyor diyenler var
NATO ülkesi olarak dünyanın dört bir yanında görev verildiğinde giden Türkiye’ye neden Somali’ye Afganistan’a gittin diyen var mı=? Yok
EY BM GÜVENLİK KONSEYİ NE İŞE YARARSIN
Ey BM Güvenlik Konseyi sen ne işe yararsın? Ne için kuruldun
5 daimi üye dünyanın kaderini belirliyor. Unutmayın dünya 5’ten büyüktür (Birleşmiş Milletler Güvenlik Teşkilatı Daimi Temsilcileri: ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa)
İnşallah bunun da vakti zamanı geldiğinde dünya halkları hesabını soracaktır
Binlerce km öteden gelip Ortadoğu coğrafyasına müdahale edenlere, bu coğrafyanın kanını ve petrolünü içenlere tek cümle söyleyemeyenler bugün Türkiye’yi eleştiri konusu yapıyorlar
Bunun içinde Türkiye’deki cahiller de var
Darbeye darbe diyecek kadar cesareti olmayanlar Türkiye’ye saldırarak vicdanlarını rahatlamaya çalışıyorlar
Esma kızımız sniper silahıyla şehit edilirken konuşmayanlar utanmadan burada konuşuyorlar
Türkiye birilerinin hafsalasına sığmayacak kadar büyük bir ülkedir.
BİZ HEP ARABULUCU OLDUK
Bin yıldır kardeşin kardeşi katletmesine asla müsamaha göstermedik. Kardeşin kardeşi katlettiği çatışmaların içinde hiçbir zaman olmadık
Biz hep arabulucu olduk
Dağınıklıktan değil dostça beraber yaşamaktan yana olduk
ESMALAR ÖLMESİN
Cumhuriyet tarihimize bakın. Başkalarının topraklarında gözü olan değil bölgede barışı savunan bir yaklaşım içinde olduğunu görürsünüz
Biz Esmalar, Ayşeler, Fatmalar ölmesin istiyoruz
Rabialar da ölmesin istiyoruz
Biz insani olandan yanayız, vicdani olandan yanayız
Biz huzurlu bir ülke olmak istiyoruz
Bunun için de komşularımızın huzur içinde olmasını istiyoruz
BİZE NE MISIR’DAN DİYEN VEFASIZLIK ETMİŞ OLUR
Tarihimizin en büyük destanlarından biri Çanakkale zaferimizde biz Kahireli, Sinalı, Kudüslü kardeşlerimize neden buraya geldin diye sorduk mu? Sormadık. Onlar da biz neden buraya geldik demeden Çanakkale’de bizimle beraber savaştılar
Bizim dedelerimizle birlikte şehit oldular. Çanakkale’de Sarıkamışta’da şehit oldular
Bugün bize orada ne işiniz var diyenler önce başınızı iki elinizin arasına alın. Bizim tarihi bir sorumluluğumuz var
Bize ne Suriye’den Mısır’dan diyen vefasızlık etmiş olur
İçerde veya dışarda kim ne derse desin Türkiye hak bildiği yolda dosdoğru yürüyen bir devlettir. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez. Onların aklı varsa kendilerine kullansınlar
Bizim aklımız, tecrübemiz bize yeter
BEYAZ SARAY BENİ ÜZDÜ
Erdoğan İsrail'i bu sözlerle eleştirdiği için ABD'den gelen tepkiye anlam veremediğini söyledi ve "Beyaz Saray beni üzdü" dedi. Erdoğan eleştirinin ABD yerine İsrail'den gelmesini beklediğini ifade etti.
CHP’Lİ VEKİLLER ESED’LE POZ VERDİ. KİŞİ S EVDİĞİYLE BERABERDİR
Ana muhalefet partisinin vekilleri Şam’a gittiler. Zalim Esed’i ziyaret ettiler. Onunla aynı fotoğrafta poz verdiler. Kişi sevdikleriyle beraberdir.
Gazetelerde, TV’lerde yeni doğmuş bebeklerin solgun yüzlerine bakabildiniz mi?
Destek verdiğiniz Esed’in insanlık dışı katliamıyla gururlandınız mı?
CHP TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞBİRLİĞİNDE
Reyhanlı’nda 53 kardeşimiz alçakça saldırıda katledildi. Bu saldırıda CHP’ye örgütlük eden, CHP’nin işbirliğinde olduğu suç örgütleri çıktı
CHP’nin terör örgütleriyle işbirliğini, CHP’nin kaos için sokak sokak yaptığı çağrıları unutmadık
DİKTATÖRÜN OLDUĞU YERDE DİKTATÖR DERSEN O MEYDANDA SİZİ SALLANDIRIRLAR
Onlar diktatörün ne olduğunu da bilmiyorlar
Diktatöre diktatör diyemezsin. Diktatörün olduğu yerde konuştuğun anda o meydanda sizi sallandırırlar
Geleceksin Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı’na diktatör diyecek kadar özgürlüğü yaşayacaksın sonra da utanmadan özgürlük yok diyeceksin
KILIÇDAROĞLU’NDAN DAHA FAZLA PARA KAZANDIĞIMDA FAKİRİ SEVİNDİRELİM DİYORUZ
Her şey yargıda
CHP’nin Genel Başkanı’ndan 100 bine yakın tazminat kazandım şu ana kadar. ESki rakamla 100 milyar. Şimdi 100 bin
Biraz daha biriksin. Daha büyük rakamlara çıkacak.
Fakiri Kılıçdaroğlu’ndan gelenlerle sevindirelim istiyoruz
MARDİN’DE BANA ‘GİT BUNLARI RİZE’DE SÖYLE DE GÖRELİM’ DEDİ
Mardin’de bana ‘Bu konuşmayı burada yapmak kolay. Çık bunu söyle Rize’de görelim’ dedi
AK Parti’nin ilkelerinde etnik milliyetçilik yoktur. Dinsel milliyetçilik yoktur. Bölgesel milliyetçilik yoktur
Düşüncesinin namusuna sahip olamayanlardan siyasetçi olmaz
GEZİCİLER RİZE’DE TENCERE TAVA BULAMAMIŞ
Rize’ye geldi mi Geziciler? Ama tencere tava bulamamışlar. Trabzon’da bulamamışlar. Allah’ın izniyle hiçbir yerde bulamayacaklar
Biz milletimizi Allah için seviniyoruz
Biz milletin iradesine saygı duyulmasını isteyen bir milletin mensuplarıyız
Siz ne derseniz o olacak bunu böyle bilin
Mısır’daki kardeşlerimiz meydanlarda neden yürüyorlar: Benim oyumun namusunu istiyorum diyor
Biz size inanıyoruz, siz de bize inanın. Bu kervan yolda durmayacak inşallah.
'DÜŞÜNCESİNİN NAMUSUNU KORUMAYAN SİYASETÇİ OLAMAZ'
Tüm Rizeli hemşerilerime sesleniyorum: Biz de etnik, dinsel, bölgesel milliyetçilik yoktur. Biz yerde başka bir yerde başka olanlardan değiliz. Akşam başka sabah başka konuşanlardan değiliz. Fikir ve düşüncesinenin namusuna sahip çıkamayanlardan siyasetçi olmaz.
'YÜREKLERE SU SERPEN BİR ÜLKE OLACAĞIZ'
Türkiye yürekleri inciten değil, yüreklere su serpen bir ülke olacak. Kimin hangi tuzağın peşinde olduğuna bakmayın!
Bundan sonra da vicdanımızın sesini dinleyecek, bölgemizde barış için micadelemizi sürdüreceğiz. Biz sizlere inanıyoruz siz de bize inanın!