İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



RİZE’YE 60 TRİLYONLUK HİZMET



Bu toplu açılış töreniyle Rize’ye kazandırdığımız tüm hizmetlerin bedeli eski rakamla 60 trilyon lira



OVİT TÜNELİ 2015 ARALIK’TA AÇILACAK



1 yıl önce 12 Kasım’da Rize’ye geldik. Kalkandere’de çok sayıda eserin açılışını yaptık.

Ondan bir yıl önce de yaklaşık yarım milyar tutarında hizmetin açılışı yaptık.

Aynı ziyaretimde OVİT tünelinin temelini attık. Tünel ilerliyor, çalışmalar devam ediyor

Aralık 2015 veya 2016’nın başında OVİT Tüneli’ni açacağız.

Yolları açan iktidar Ak Parti iktidarıdır

RİZE’YE VEFA BORCUMUZ VAR



Tıkanan yolları biz açtık. Artık kazaların olmadığı Karadeniz Sahil Yolu’nu 4 yılda yüzde 70’ini tamamlayarak bu hale getirdik.

Rabbim ömür verdiği müddetçe Rize için çalışmaya devam edeceğiz

İnsanların aidiyet hissettikleri şehre karşı vefa borcu vardır. Anne babalarının doğdukları şehre karşı vefa borçları vardır

Bizim de baba ocağımız Rize’ye karşı vefa borcumuz var. Ancak baba ocağımız Rize’ye karşı sadece maddi anlamında değil manevi anlamda da vefa borcumuzu ödemenin gayreti içindeyiz

Rize’nin mertliğini, dürüstlüğünü bulunduğumuz her ortamda hakkıyla temsil etmenin hassasiyeti içindeyiz

İstanbul’da Rize’nin bir evladı olarak İstanbullu olmanın hassasiyetini omuzlarımızda taşıdık



GEREKTİĞİNDE KARADENİZ GİBİ KABARACAĞIZ





Gerektiğinde Karadeniz gibi kabaracağız, Fırtına Deresi gibi coşacağız. Gerektiğinde Kaçkar gibi ağırbaşlı olacağız, gerektiğinde Rize’nin gölleri gibi durulacağız

Dünyanın neresinde haksızlık, zulüm varsa Rize’den aldığımız ilhamla saldırgana karşı hakkı savunacağız

81 vilayetiyle Türkiye’yi nakış nakış işlerken komşularımıza karşı müşfik olacağız, zor zamanlarda onların yardımına koşacağız

Çünkü biz Rize’den böyle gördük. Anne baba ocağından, dedelerimizden bunu böyle gördük.

ALLAH ESAD’DAN HESABINI SORACAKTIR



2 yıldır Suriye’de insanlık dışı bir katliam sergileniyor. 100 binden gazla masum insan hayatını kaybetti. 2 milyondan fazla Suriyeli toprağını, evini barkını bırakıp komşulara hicret etti. Sadece Türkiye’de 500 binden fazla Suriyeli var

Suriye’de insanlık dramı yaşanırken bu kez Mısır’da darbe yapıldı. Ardından millete karşı katliam sergilenmeye başlandı

Evvelsi sabah o yavruların cansız bedenlerini gördük değil mi? Orada kan ve kurşun izi yoktu. Çünkü o yavrular maalesef kimyasal silahlar şehit edilmişlerdi

Bu Beşar Esad’ın artık son çırpınışlarıdır

Allah inanıyorum ki bunun hesabını en kısa sürede ondan soracaktır.

TÜRKİYE YALNIZLAŞMADI





Birileri diyor ki Türkiye yalnızlaştı. Yok hayır yalnızlaşmadık

Bizim yanımızda yankı topuyla o yavruların üzerine iniyorlarsa bilsinler ki bizim yanımızda da Hak ve halk var

Biz medyayla, sermayeyle gelmedik. Uzun ince bir yolda halkla ve hakla yürüdük

Türkiye’yi bu tavrından dolayı yüzsüzce eleştirenler var

Türkiye Suriye ile neden bu kadar ilgileniyor diyenler var. Somali, Myanmar, Lübnan ile neden b u kadar ilgileniyor diyenler var

NATO ülkesi olarak dünyanın dört bir yanında görev verildiğinde giden Türkiye’ye neden Somali’ye Afganistan’a gittin diyen var mı=? Yok



EY BM GÜVENLİK KONSEYİ NE İŞE YARARSIN



Ey BM Güvenlik Konseyi sen ne işe yararsın? Ne için kuruldun

5 daimi üye dünyanın kaderini belirliyor. Unutmayın dünya 5’ten büyüktür (Birleşmiş Milletler Güvenlik Teşkilatı Daimi Temsilcileri: ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa)

İnşallah bunun da vakti zamanı geldiğinde dünya halkları hesabını soracaktır

Binlerce km öteden gelip Ortadoğu coğrafyasına müdahale edenlere, bu coğrafyanın kanını ve petrolünü içenlere tek cümle söyleyemeyenler bugün Türkiye’yi eleştiri konusu yapıyorlar

Bunun içinde Türkiye’deki cahiller de var

Darbeye darbe diyecek kadar cesareti olmayanlar Türkiye’ye saldırarak vicdanlarını rahatlamaya çalışıyorlar

Esma kızımız sniper silahıyla şehit edilirken konuşmayanlar utanmadan burada konuşuyorlar

Türkiye birilerinin hafsalasına sığmayacak kadar büyük bir ülkedir.

BİZ HEP ARABULUCU OLDUK





Bin yıldır kardeşin kardeşi katletmesine asla müsamaha göstermedik. Kardeşin kardeşi katlettiği çatışmaların içinde hiçbir zaman olmadık

Biz hep arabulucu olduk

Dağınıklıktan değil dostça beraber yaşamaktan yana olduk



ESMALAR ÖLMESİN



Cumhuriyet tarihimize bakın. Başkalarının topraklarında gözü olan değil bölgede barışı savunan bir yaklaşım içinde olduğunu görürsünüz

Biz Esmalar, Ayşeler, Fatmalar ölmesin istiyoruz

Rabialar da ölmesin istiyoruz

Biz insani olandan yanayız, vicdani olandan yanayız

Biz huzurlu bir ülke olmak istiyoruz

Bunun için de komşularımızın huzur içinde olmasını istiyoruz



BİZE NE MISIR’DAN DİYEN VEFASIZLIK ETMİŞ OLUR





Tarihimizin en büyük destanlarından biri Çanakkale zaferimizde biz Kahireli, Sinalı, Kudüslü kardeşlerimize neden buraya geldin diye sorduk mu? Sormadık. Onlar da biz neden buraya geldik demeden Çanakkale’de bizimle beraber savaştılar

Bizim dedelerimizle birlikte şehit oldular. Çanakkale’de Sarıkamışta’da şehit oldular

Bugün bize orada ne işiniz var diyenler önce başınızı iki elinizin arasına alın. Bizim tarihi bir sorumluluğumuz var

Bize ne Suriye’den Mısır’dan diyen vefasızlık etmiş olur

İçerde veya dışarda kim ne derse desin Türkiye hak bildiği yolda dosdoğru yürüyen bir devlettir. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez. Onların aklı varsa kendilerine kullansınlar

Bizim aklımız, tecrübemiz bize yeter

BEYAZ SARAY BENİ ÜZDÜ

Erdoğan İsrail'i bu sözlerle eleştirdiği için ABD'den gelen tepkiye anlam veremediğini söyledi ve "Beyaz Saray beni üzdü" dedi. Erdoğan eleştirinin ABD yerine İsrail'den gelmesini beklediğini ifade etti.

CHP’Lİ VEKİLLER ESED’LE POZ VERDİ. KİŞİ S EVDİĞİYLE BERABERDİR



Ana muhalefet partisinin vekilleri Şam’a gittiler. Zalim Esed’i ziyaret ettiler. Onunla aynı fotoğrafta poz verdiler. Kişi sevdikleriyle beraberdir.

Gazetelerde, TV’lerde yeni doğmuş bebeklerin solgun yüzlerine bakabildiniz mi?

Destek verdiğiniz Esed’in insanlık dışı katliamıyla gururlandınız mı?



CHP TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞBİRLİĞİNDE





Reyhanlı’nda 53 kardeşimiz alçakça saldırıda katledildi. Bu saldırıda CHP’ye örgütlük eden, CHP’nin işbirliğinde olduğu suç örgütleri çıktı

CHP’nin terör örgütleriyle işbirliğini, CHP’nin kaos için sokak sokak yaptığı çağrıları unutmadık



DİKTATÖRÜN OLDUĞU YERDE DİKTATÖR DERSEN O MEYDANDA SİZİ SALLANDIRIRLAR



Onlar diktatörün ne olduğunu da bilmiyorlar

Diktatöre diktatör diyemezsin. Diktatörün olduğu yerde konuştuğun anda o meydanda sizi sallandırırlar

Geleceksin Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı’na diktatör diyecek kadar özgürlüğü yaşayacaksın sonra da utanmadan özgürlük yok diyeceksin



KILIÇDAROĞLU’NDAN DAHA FAZLA PARA KAZANDIĞIMDA FAKİRİ SEVİNDİRELİM DİYORUZ





Her şey yargıda

CHP’nin Genel Başkanı’ndan 100 bine yakın tazminat kazandım şu ana kadar. ESki rakamla 100 milyar. Şimdi 100 bin

Biraz daha biriksin. Daha büyük rakamlara çıkacak.

Fakiri Kılıçdaroğlu’ndan gelenlerle sevindirelim istiyoruz



MARDİN’DE BANA ‘GİT BUNLARI RİZE’DE SÖYLE DE GÖRELİM’ DEDİ



Mardin’de bana ‘Bu konuşmayı burada yapmak kolay. Çık bunu söyle Rize’de görelim’ dedi

AK Parti’nin ilkelerinde etnik milliyetçilik yoktur. Dinsel milliyetçilik yoktur. Bölgesel milliyetçilik yoktur

Düşüncesinin namusuna sahip olamayanlardan siyasetçi olmaz



GEZİCİLER RİZE’DE TENCERE TAVA BULAMAMIŞ



Rize’ye geldi mi Geziciler? Ama tencere tava bulamamışlar. Trabzon’da bulamamışlar. Allah’ın izniyle hiçbir yerde bulamayacaklar

Biz milletimizi Allah için seviniyoruz

Biz milletin iradesine saygı duyulmasını isteyen bir milletin mensuplarıyız

Siz ne derseniz o olacak bunu böyle bilin

Mısır’daki kardeşlerimiz meydanlarda neden yürüyorlar: Benim oyumun namusunu istiyorum diyor

Biz size inanıyoruz, siz de bize inanın. Bu kervan yolda durmayacak inşallah.

'DÜŞÜNCESİNİN NAMUSUNU KORUMAYAN SİYASETÇİ OLAMAZ'





Tüm Rizeli hemşerilerime sesleniyorum: Biz de etnik, dinsel, bölgesel milliyetçilik yoktur. Biz yerde başka bir yerde başka olanlardan değiliz. Akşam başka sabah başka konuşanlardan değiliz. Fikir ve düşüncesinenin namusuna sahip çıkamayanlardan siyasetçi olmaz.

'YÜREKLERE SU SERPEN BİR ÜLKE OLACAĞIZ'

Türkiye yürekleri inciten değil, yüreklere su serpen bir ülke olacak. Kimin hangi tuzağın peşinde olduğuna bakmayın!



Bundan sonra da vicdanımızın sesini dinleyecek, bölgemizde barış için micadelemizi sürdüreceğiz. Biz sizlere inanıyoruz siz de bize inanın!

