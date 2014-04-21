Başbakan adayları bahis oranları

HABER ANALİZ - HAKAN ÇELENK

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Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’ın emrinde ‘sözde başbakan’ olmayı reddedince hükümetin başına kimin geçeceği tartışmalı hale geldi. Erdoğan Köşk’e çıkabilirse kim geçeceği üzerine toto oynar olduk.

Adayların iktidar yanlısı basın ve AKP kulislerdeki değerlendirmelerden yola çıkarak adayların şanslarını bir bahis şirketi mantığında anlamaya çalışalım. (Bahislere uzak olanlara not: Oran düştükçe o adayın şansı yüksek demektir)

• Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler: Oran 7.40

Adı iktidar kulislerinde bir haftadır geçiyor. Hükümette yeni ve tanınmıyor diye adaylığına itiraz edebilirsiniz. Ama aksine, artık “memur başbakanlık” diye küçümsenen bu makam için biraz silik olmak onun tek avantajı. Ne de olsa Erdoğan’ın hükümet genel sekreteri gibi çalışacak.

• AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin: Oran 5.50

Avantajı tam bir görev adamı olması. Parti disiplininden sapmaz. Üzerine vazife olmayan işlere bulaşmaz. Refah Partisi döneminde bu yüzden televizyon tartışmalarına gönderilirdi. Dikkatlidir dili sürçmez. Sonbahardaki kongreye kadar emanetçi başbakanlık yapma şansı da olan bir isim.

• Başbakan Yardımcısı Ali Babacan: Oran 4.40

12 yıldır ekonomiyi yönetmesi normal koşularda ciddi avantajdı. Dışişleri bakanlığı deneyimiyle de kariyeri başbakanlık için ideal. Ama konu ‘memur başbakanlık’ olunca bu parlak kariyer ters tepebilir. Bununla birlikte; itaatkâr bir siyasi kişilik. Son zamanda ekonomi yönetimi konusunda Erdoğan’la aykırı düştüğü dedikodusu doğru değilse şansı var.

• AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: 2.30

Erdoğan’a karşı “Harun gibi geldi Karun oldu” demişti. Sözlerini birkaç ayda yutup ‘Karun’ dediği adamın yardımcısı oldu. İnsanın kişiliğini tartışmalı hale getirecek kadar keskin dönüşe ciddi bir kariyer vaadi neden olmuştur. İlk günden beri yandaş medya kulislerinde “Başbakan olacak” deniyordu. Süreç onları aklı çıkardı. Şimdilik milletvekili bile değil. Ama sonbahar kongresinde AKP çok şeye gebe.

• Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: 1.80

Erdoğan tarafından kamuoyu önünde sürekli yalanlanarak güç durumda bırakılınca “Benim özgül ağırlığım var” diye çıkıştı. Böylesine açık isyana rağmen Erdoğan gibi otoriter bir kişilik kendisiyle uzlaşma gereği durdu. Demek ki gücü vardı. O günlerde Gül’le Erdoğan arasındaki sıkıntılarda Erdoğan’dan yana tavır koydu. Aksini yapsa Erdoğan çok güç duruma düşerdi. Erdoğan’la uzlaşınca “İstediğimi aldım” dedi ve o gün bugün tam bir emir kulu. Aldığı çok büyük bir şey olmalı. Ayrıca o çark edişle özgül ağırlığını da kaybettiği için artık ideal başbakan adayı.

• Bir bahis şirketi yukarıdaki adaylar üzerinden bahis açsa çok güvenli bir iş yapmış olur. Önceden bilgi alınarak şike söz konusu bile olamaz. Çünkü olayı hiçbir AKP’li de bilmiyor. Her şey tamamen Erdoğan’ın kafasının içinde. Güvenli bir bahis yani. :)

