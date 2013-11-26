Başbakan belediye başkan adaylarını açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında 5 il ve 5 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. İlk açıklanan isim Gümüşhane, en son açıklanan ise Ankara oldu. Başbakan, Ankara adayını açıklamadan önce sözlerine ''Evet şimdi sıra geldi Ankara'ya'' diyerek başladı ve mevcut başkan Melih Gökçek'in ismini anons etti. Adaylar açıklanmadan önce ışıklar kapatıldı ve o illerle ilgili 3'er dakikalık tanıtım videoları yayınlandı.

Gümüşhane - Ercan Çimen

AK Parti il başkanı 1966 yılında doğdu.

Gümüşhane'de 2009 yılından beri MHP'li Mustafa Canlı belediye başkanlığı yapıyor.

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Bartın - Seyfettin Kalay

Bartın'ı 2009 yılından beri MHP'li Cemal Akın yönetiyor

startFlvPlayer_PostaV2("divFlvPlayer13291","13291","201311","13291-82480.jpg","1", "0","AKP Bartın adayı Seyfettin Kalay");

Kırşehir - Yaşar Bahçeci

Bahçeci, hala Kırşehir belediye başkanı. 1975 yılında Kırşehir´de doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Kırşehir´de tamamladı. 1997 yılında Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009 yılında belediye başkanı oldu.

startFlvPlayer_PostaV2("divFlvPlayer13290","13290","201311","13290-82479.jpg","1", "0","AKP Kırşehir adayı Yaşar Bahçeci");

Amasya - Cafer Özdemir

Özdemir, hala belediye başkanı. 1967 yılında Yozgat Yerköy'de doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nü 1990 yılında bitirdi. 29 Mart 2009 seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı oldu.

startFlvPlayer_PostaV2("divFlvPlayer13288","13288","201311","13288-82442.jpg","1", "0","AKP Amasya adayı Cafer Özdemir");





Afyonkarahisar - Burhanettin Çoban

Çoban, hala belediye başkanı. 1962 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Çoban Sırasıyla Cumhuriyet İlkokulu, İmam Hatip Lisesi Orta Okulu, Meteoroloji Teknik Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

startFlvPlayer_PostaV2("divFlvPlayer13292","13292","201311","13292-82532.jpg","1", "0","AKP Afyonkarahisar Adayı Burhanettin Çoban");

Kahramanmaraş - Mehmet Erkoç

Erkoç il başkanlığı yapıyor. Maraş'ı 2004 yılından beri AK Partili Mustafa Poyraz yönetiyor.

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Eskişehir - Harun Karacan

1966 yılında Eskişehir’de doğan Harun Karacan, Karacan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesidir. Karacan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını 1990’lı yılların başında babası Ali Karacan’dan devraldı.

startFlvPlayer_PostaV2("divFlvPlayer13287","13287","201311","13287-.jpg","1", "0","AKP Eskişehir adayı Harun Karacan");

Büyükerşen: 'Başbakan beni aday gösterecek sandım'

Eskişehir’in CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen AK Partili adayların açıklandığı grup toplantısında Eskişehir ile ilgili tanıtım filmini "O sırada bir korku atlattım. Beni aday gösterecekler sandım" diye yorumladı.

startFlvPlayer_PostaV2("divFlvPlayer13301","13301","201311","13301-82647.jpg","1", "0","Büyükerşen: 'Başbakan beni aday gösterecek sandım'");

Kayseri - Mehmet Özhaseki

Özhaseki 1999 yılından beri Kayseri'yi yönetiyor. Son 3 genel seçimi kazanan Özhaseki, bu dönem de partisinden aday. 1957 yılında Kayseri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Avukatlık yapmadı.

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Konya - Tahir Akyürek

Akyürek hala belediye başkanı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 1959 yılında Konya'nın Derebucak ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bağ-Kur Konya İl Müdürlüğü'nde Avukat, Konya Ticaret Odası'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticiliklerde bulundu. Daha sonra Serbest Avukat olarak çalıştı. 2004 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapmakta olan Akyürek evli ve 3 çocuk babası.

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Ankara - İ. Melih Gökçek

1994 yılından beri Ankara'yı yönetiyor.Ankara tarihinde ilk kez dört dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen kişi oldu. 1948 yılında doğan Gökçek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara’ya yerleşti. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. 1989 yılında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı.



