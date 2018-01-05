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Başbakan Binali Yıldırım'dan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklaması

Başbakan Başbakan Yıldırım gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kanun Hükmünde Kararname eleştirisine yanıt verdi, "2019'da seçim olacak herkes meydana çıkacak.Ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak. Abdullah bey yola beraber çıkığımız arkadaşımızdır. Kamuoyunda bir taraf gibi ayrı bir şekilde değerlendirmeler yapmasını tasvip etmeyiz. Arzumuz bu davanın ferdi olarak görüş ve fikirlerini partimizle paylaşmasıdır" dedi. 

05 Ocak 2018, Cuma 14:08
Başbakan Binali Yıldırım'dan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklaması
İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları...

(Hakan Atilla davası) Senaryosu hazırlanmış bir oyun gibi bütün düya izledi. Bizim için hiçbir kıymeti yoktur. 

(Murat Hazinedar'ın görevden alınması) Bu bir hukuki süreçtir. Tabi li kamu adına hzimet edenler vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan millet adına hizmet yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Yanlış yapanlar varsa bunların hukuk içinde karşılığinı görmesi gayet doğaldır. Herkes milletin denetimindedir. Bundan sonra icap ederse yapılır. 

(Süleyman Soylu'nun 'ayağını kırın' açıklaması) İçişleri Bakanımızın genç yavrularımıza yönelik uyuşturucu bağımlılığı konusunda gereken noktaya dikkat çekmek için kendi üslubuyla gündeme taşımasıdır. Açıklama tarzı yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. İster İçişleri Bakanı olun ister Başbakan olun hiç kimse hukuktan üstün değildir. 

(Diyanet'in 9 yaşında çocuklar evlenebilir açıklaması) Evlenme yaşı kanunlarda bellidir. 18 yaşını ikmal edenler evlenme hakkında kavuşmuş olur. Bundan önce yapılan evlilikler yasadışıdır. 3 bin civarında bu konuyla alakalı hapis yatan kişi vardır. Bu hoş görülemez, kabul edilemez. Diyanet'in açıklamarı buluğ ile ilgili. Kanunlarımız açık. Çok ağır cezaları vardır. 

(Kabine revizyonu) Cumhurbaşkanı ne dedi? Onun sözünün üstüne söz mü söyleyeyim? Olmayan şeyi mi söyleyeyim 

(Abdullah Gül'ün KHK tepkisi) Kim ne kara verecek hangi yolda gidecek o kararı verecek olanlara aittir. Biz ülkeyi yönetiyoruz. 2019'da seçim olacak herkes meydana çıkacak.Ben varım diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak. Abdullah bey yola beraber çıkığımız arkadaşımızdır. Arzumuz Abdullah bey bu kutlu yürüyüşte görüşlerini partimizle paylaşabilir. Kamuoyunda bir taraf gibi ayrı bir şekilde değerlendirmeler yapmasını tasvip etmeyiz. Arzumuz bu davanın ferdi olarak görüş ve fikirlerini partimizle paylaşmasıdır. 

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