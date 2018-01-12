Başbakan Binali Yıldırım'dan AYM'nin kararına tepki



"GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERMELERİ İCAP EDER"

"DÜZENLEMEYE SICAK BAKIYORUZ"

Serap Belovacıklı

Başbakan Yıldırım, AYM'ninvehakkındaki kararıyla ilgili, "Mutlaka alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder. Bu gayet doğal bir şey. Yargılamada da mahkum olan var, beraat olan var ancak her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, onları keselemek, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de hak arama yolları açıktır." dedi., cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yıldırım, "Anayasa Mahkemesinin kararını beğeniriz beğenmeyiz, bunun incelenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir şeydir. Ancak takdir edersiniz ki ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz Anayasa Mahkemesi de bilmiyor. O bakımından doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir." diye konuştu.Başbakan Yıldırım, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Hangi mahkeme olursa olsun, karar verirken, bizim yürütme olarak beklentimiz büyük bir mücadele verdiğimiz bölücü terör örgütü, FETÖ ile yapılan bu mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak veya böyle anlaşılacak kararları almamalıdır. Bu konuda çok daha dikkatli davranmak hem mahkemelerin hem yürütmenin hem idarenin görevidir. Bütün kurumların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri icap etmektedir."Yıldırım, ittifak çalışmaları hakkında, "Bir partinin listesinden değil amblem ve tüzel kişiliklerini muhafaza ile seçime birlikte gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz." ifadelerini kullandı.'Yeni bir göç hareketine sebep olacaktır'Başbakan Yıldırım,"İdlib'de saldırıların artması, orada yeni bir göç hareketine, yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebep olacaktır." dedi.