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Başbakan Binali Yıldırım'dan ilkokul öğretmenine büyük vefa

Başbakan Binali Yıldırım, 82 yaşında hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Galip Kumbar'ın Pendik Sahil Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı

01 Ocak 2018, Pazartesi 17:07
Başbakan Binali Yıldırım'dan ilkokul öğretmenine büyük vefa
Cenaze namazının ardından Başbakan Binali Yıldırım, cenaze aracına kadar tabuta omuz verdi.

Galip Kumbar, Gülsuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Başbakan Yıldırım bir süre camideki kalabalıkla sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

 
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