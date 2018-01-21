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Başbakan Binali Yıldırım'dan kritik Afrin açıklaması!

İstanbul'da basın organlarının yöneticileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonuna ilişkin yaptığı son dakika açıklamada, kara harekatının saat 11:05'te Gülbaba mevkiinden başladığını belirtti. Başbakan Yıldırım, Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu ifade etti

21 Ocak 2018, Pazar 12:53
Başbakan Binali Yıldırım'dan kritik Afrin açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesi Afrin'de başlayan "Zeytin Dalı" harekatının oluşturuyor.


"4 SAFHADA YAPILACAK, 30 KİLOMETRE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURULACAK"


İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı.  Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Yıldırım, harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını da aktardı.


KARA HAREKATI 11.05'TE BAŞLADI, ŞEHİT YOK


Başbakan Yıldırım, 11:05'te Gülbaba mevkiinden kara harekatının başladığını açıkladı. Yıldırım, şu ana kadar yaralı askerin olmadığını söyledi. 

İran'ın endişelerinin dikkate alınacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Terör temizlenene dek harekat devam edecek" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım Gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve üst düzey yöneticileri ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın katılıyor. 

Toplantıda Başbakan Yıldırım'ın, medya temsilcilerine Türkiye'nin Afrin'de başlattığı "Zeytin Dalı" harekatı ile ilgili önemli bilgiler vermesi bekleniyor.


KİLİS'E 6 ROKET ATILDI

Başbakan Binali Yıldırım, sınır ötesindeki terör örgütü tarafından Kilis'e 6 roket atıldığını, 2 vatandaşın yaralandığını, can kaybı olmadığını dile getirdi.


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