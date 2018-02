Başbakan Binali Yıldırım'dan Merkel'le görüşme öncesi önemli açıklamalar

"AKLA ZİYAN İŞ"



"MAHKEMEYE ÇIKIŞ UMUTTUR"

Serap Belovacıklı

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi öncesinde uçakta gazetecilere konuştu. Yıldırım şunları söyledi:“Şimdi Almanya bölümüne gidiyoruz. İlk olarak Berlin’de Merkel ile görüşmemiz var. Geçen sene seçim senesiydi, orada da bizde de dolayısıyla biraz havalar sert geçti. Şimdi artık orada da hükümet uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldi. Bizim zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık normal hayata Almanya ile Türkiye’nin dönme vakti geldi diye düşünüyoruz. Şansölye Merkel ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, AB konularını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa yeni bir gün başlatmış oluruz.Gidiyoruz işte bakalım göreceğiz. Ben aynı düşünceleri bire bir değilse bile Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda bir irade olduğunu tahmin ediyorum. Seçimden sonra oluşan koalisyonda böyle bir irade var diye tahmin ediyorum.Bunlar önemli adımlar. Son zamanlarda Almanya PKK terör örgütüne karşı gittikçe kararlı bir duruş gösteriyor. Fark ediliyor. Bunlar da iki ülke arasındaki ilişiklerin tamir edilmesi için güzel adımlar. Almanya’yı tek başına Almanya olarak görmeyelim. Avrupa Birliğinin bel kemiğini oluşturuyor. Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin en büyük ticari ortağı, dört milyona yakın soydaşımız, vatandaşımız iki ülke arasında ciddi bir köprü oluşturuyor. O yüzden de Almanya Türkiye ilişkilerinin eski iyi günlerine dönmemesi akla ziyan iştir. Hem Almanya için hem Türkiye için. Burada ilişkilerin bozulmasından kimse yarar sağlamaz, geliştirilmesinden herkes istifade eder. Türkiye olarak bölgede Avrupa’nın güvenliğini, NATO’nun sınırlarını koruyoruz. Bizim Suriye’de kuzey güney sınırlarımız ötesinde yaptığımız faaliyetler esasen sadece kendi milli güvenliğimiz, kendi vatandaşımızın mal can güvenliğini ilgilendirmiyor, bölücü terör örgütünün, DEAŞ’ın yok edilmesi ile sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa’ya olabilecek göçmen akımını ve Avrupa’da yayılma riski yüksek terör olaylarının önüne geçmiş oluyoruz. İstiyoruz ki AB ve NATO bunu daha iyi görsün. Türkiye ile olan ilişkilerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulsun.Türkiye hukuk devleti; yargının işi ayrı, siyasetin işi ayrı. Bu üzerine atılan suçlar var, bunlarla ilgili hakim karşısına çıkacak, ordan da bir sonuç çıkacak. Her mahkemeye çıkış bir umuttur. Bir an önce hakim karşısına çıkmasını telkin ediyoruz. Zannediyorum, yakın zamanda böyle bir gelişme olur. Bu konuda Türkiye Almanya arasında ilişkilerimizi bloke eden bir husus olmaktan çıkar.”Hürriyet