Başbakan Binali Yıldırım direksiyona geçti



"BABAMA YARDIM EDERDİM"



"KONTROLLÜ SERBESTLİK GİBİ YAŞIYORUZ"

Serap Belovacıklı

, TRT 1 ve TRT Haber'de yayınlanan "Gönül Dağı" programının konuğuydu. Çekimler Osmangazi Köprüsü'nün Yalova gişelerinde başladı. Otobüsünün direksiyonuna geçen Başbakan Yıldırım Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar direksiyon salladı. Kullandığı otobüs onun için özeldi. Satın aldığı ilk otobüsle aynı modeldi. Yıldırım, otobüs işine 1978'de babası ile başladığını, 1984'e kadar bu işi devam ettirdiklerini ve Türkiye'nin her yerine bu vesileyle yolcu taşımacılığı yaptıklarını söyledi.Hollandalı sunucu, Yıldırım'a çocukluğunu da sordu. "Hem okuduk, hem işlere yardım ettik" diyen Yıldırım şöyle devam etti: "Tarlalarda biçmek için, ekmek için okuldan çıkınca, bazen de okula gitmezdim, gider babama yardım ederdim. Yazın tarla biçerken uçaklar geçerdi gökyüzünden. Çok merak ederdim bu uçaklarda acaba kimler var, nereye gidiyorlar, keşke ben de içinde olsam diye. Hatta uçak gözden kaybolmasın diye sırt üstü yatar daha fazla göreyim diye seyrederdim."Eski günlerini özlediğini anlatan Yıldırım "Bizim gibi insanların başbakanların hayatı çok parlak değil. Kontrollü serbestlik gibi yaşıyorsunuz. Korumalar oluyor. Sade vatandaş gibi hareket edemiyorusunuz." dedi.