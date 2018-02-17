Başbakan Binali Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk



"SİLAHLAR İNTERNET ÜZERİNDEN SATILIYOR"



"YARGI SÜRECİNİ KISALTMAK BİZİM İŞİMİZ"



"DOSTLARIMIZIN EMPATİ YAPMASINI DİLİYORUZ"



"AMACIMIZ İNSANLARIN YURTLARINA DÖNMESİ"

Serap Belovacıklı

Almanya'daki temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansına katıldı. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, "Biz hiçbir ülkeyle savaşmıyoruz. Suriye'de bir savaş yok. Sadece terörle mücadele var. Bunu da sadece Türkiye yapmıyor, 62 koalisyon ülkesi yapıyor. Rusya, İran, Türkiye yapıyor. Biz NATO'nun bir parçasıyız, koalisyonun içindeyiz, hava desteği veriyoruz, NATO'da üslerimiz vasıtasıyla oradaki operasyonlara yardımcı oluyoruz. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Ha bir ülke bize düşmanlık yapar, savaş yapmaya da karar verirse onu da tabii karşılıksız bırakmayız, böyle bir şey istemeyiz ama" dedi.Yıldırım, şunları söyledi: "Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk. PKK'nın belini kırdık. Ama karşımıza başka bir isimle çıktılar. Çıkarken de yalnız başına çıkmadılar. Maalesef ABD, Rusya ve başka ülkelerin silahlarını gayri meşru yollardan ya da doğrudan temin ederek insanlara karşı kullandılar. Siz biliyor musunuz, Suriye'de birçok ülkenin silahı internet üzerinden satılıyor ve terör örgütleri bunu satın alıyor. Bu nasıl terörle mücadeledir? Bunun cevabını birisi vermeli."Türkiye'deki Deniz Yücel ve diğer davalarla ilgili soruya da yanıt veren Yıldırım, "Türkiye bir hukuk devleti. Tıpkı Almanya gibi, ABD gibi. Kimsenin bir başka ülkenin hukuk devletini sorgulama hakkı yoktur. Almanya'da Türk vatandaşı 3063 tutuklu, hükümlü var. Niye bunlar içeride? Belli ki bir suçla suçlanıyorlar. Bizim istediğimiz, bunların davalarının görülmesi ve haklarında karar verilmesi. Bize düşen görev yargıyı rahat bırakmak ve kararını vermesini sağlamak. Burada süreçler ağır gidiyorsa süreçleri hızlandıracak yasal düzenlemeleri yapabiliriz. Bunu yapmak bizim işimiz. Parlamentoyu çalıştırmak, yargı süreçlerini kısaltmak bizim görevizmiz. 2016'da biz darbe ile karşı kaşıya kaldık. 251 vatandaşımızı kaybettik. Bunu kendi uçaklarımızla, tanklarımızla yaptılar. Bu terör örgütü bugün korunuyor. Bu talimatları veren terör örgütünün başı hakkında bir hukuki süreç başlatılmadı" diye konuştu."Burada bulunanların meclisi bombalansa, cumnhurbaşkanı, başbakanı öldürülmeye kalkılsa nasıl karşılardınız" diye soran Yıldırım, "Biz ülkemizin, insanımızın güvenliği için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Hukuk devleti uygulamalarımızı daha da güçlendireceğiz. İntikam duygusuyla değil adalet duygusuyla bu işlere çözüm bulacağız. Dostlarımızın değerlendirme yaparken empati yapmasını diliyoruz" dedi.Afrin Harekatı'nın hukuki dayanağının BM sözleşmesi ve BMGK kararları olduğunu kaydeden Yıldırım, "Afrin'de yerinden yurdundan edilenlerin bölgesini alçak terör örgütlerinden temizliyoruz. Rakka DEAŞ'tan temizlendikten sonra oradaki DEAŞ terör örgütü olduğu gibi Afrin'e geldi. Afrin'de bize karşı bunlar çarpışıyor. Afrin'de sadece PKK/YPG/PYD'ye karşı değil DEAŞ'a karşı da mücadele ediyoruz. Amacımız insanların yerlerine yurtlarına dönmesidir" diye konuştu.