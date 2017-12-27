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Başbakan Binali Yıldırım: Yargı muafiyeti düzenlemesinde değişiklik olmayacak

Başbakan Binali Yıldırım 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili tartışmalara yönelik açıklamalarda bulunarak yargı muafiyeti düzenlemesinin dilinde sorun olmadığını, değişiklik yapılmayacağını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım: Yargı muafiyeti düzenlemesinde değişiklik olmayacak
Başbakan Binali Yıldırım 696 sayılı KHK'da yer alan ve “sivillere yargı muafiyeti” getiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı.

"Darbeyi önlemek adına memleketin, milletin geleceği yönünde durumdan vazife çıkaran vatandaş varsa ki oldu 15 Temmuz gecesi, milyonlar sokağa indi. Bu insanları korumak bizim boynumuzun borcudur. Aksi halde darbelere göz kırpmak anlamına gelir. Darbelere karşı vatandaşın kararlı duruşunu, cesaretini kırmak anlamına gelir. Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatına ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır, onu açıkça söyleyeyim. Sebebi şu, ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi olmuştur, 16 Temmuz günü de darbe girişimi ve akabindeki terör olayları bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir.


"ANA MUHALEFET PARTİSİ DARBEYE KARŞI MIDIR DEĞİL MİDİR?"


Ben şunu sormak istiyorum, bu görüşlerini ifade edenler özellikle ana muhalefet partisi darbeye karşı mıdır, değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevli olan, olmayan, ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıkan herkes bu darbeye karşı koymuştur.

Dolayısıyla darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek vatandaşlarımıza 'Niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir."
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