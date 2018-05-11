Başbakan'dan Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi verilmesiyle ilgili açıklama

"CHP İLK KEZ AYM'YE GİTMİYOR"



CUMHURBAŞKANI'NIN İMZASI BEKLENİYOR

Adem Özdoğan

Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi verilmesiyle ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa çerçevesinde yapılmıştır. Seçimden sonraki dönemin idaresi yapılmıştır" dedi.​CHP' ilk defa AYM gitmiyor. Tamamen anayasa çerçevesinde yapılmıştır o bakımdan rahatız.Başbakan Yıldırım, "Emeklililerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaşla devlet arasındaki yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeyi Meclisimiz kabul etti, Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Bunun dışında öyle bir kapsamlı bir düzenleme çalışması yok" diye konuştu.