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Başbakan'dan Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi verilmesiyle ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'na Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yetkisi verilmesiyle ilgili konuştu

11 Mayıs 2018, Cuma 14:32
Başbakan'dan Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi verilmesiyle ilgili açıklama
Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi verilmesiyle ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa çerçevesinde yapılmıştır. Seçimden sonraki dönemin idaresi yapılmıştır" dedi.
 

"CHP İLK KEZ AYM'YE GİTMİYOR"


​CHP' ilk defa AYM gitmiyor. Tamamen anayasa çerçevesinde yapılmıştır o bakımdan rahatız.


CUMHURBAŞKANI'NIN İMZASI BEKLENİYOR


Başbakan Yıldırım, "Emeklililerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaşla devlet arasındaki yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeyi Meclisimiz kabul etti, Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Bunun dışında öyle bir kapsamlı bir düzenleme çalışması yok" diye konuştu.



 


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