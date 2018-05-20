İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına bir daha gözyaşı döktüremeyecek. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız.Terör örgütü PKK'yı söküp attık, şimdi sıra terör örgütü sevicileri sandığa gömme zamanı.

'ZULÜMLE ABAT OLUNMAZ'

Filistinlileri katleden İsrail devletine göndermede bulunan Başbakan Yıldırım, 'Ey mukaddesat bilmeyen,ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz.Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına bir daha gözyaşı döktüremeyecek. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız' dedi.







