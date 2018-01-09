Başbakan Hüseyin Özgürgün eşi İnci Pars'la zaferini ilan etti



'İKİ DEFA EVDEN ATILDIM' İDDİASI

İşte Hüseyin Özgürgün ve boşandığı eşi Dilek hanım...

Serap Belovacıklı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan erken genel seçimlerdeliderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 35,44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıkarken, seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidarı elde edecek milletvekili sayısına ulaşamadı.Özgürgün, balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir" dedi. Özgürgün'e 5 gün önce evlendiği İnci Pars da eşlik etti.İnci Pars ise sosyal medya hesaplarında soy ismine Özgürgün ekleyerek evlendiklerini ilan etti.'le yasak aşk yaşadığı için eleştirilen ve KKTC Başkanı'ndan hamile olduğu iddia edilen, daha önce yaptığı açıklamada, “Onlarınki saçma bir evlilik. 4 yıl önce yapılmış ve 70 gün görüşülmüş. Sonra bir daha görüşülmemiş ve 1 yıldır hiç konuşulmamış. Hamile olduğum iddiası da doğru değil. 32 beden bir kadınım ve hamile değilim. Keşke olsaydım. Ama Allah nasip ederse müstakbel eşimle çocuk da istiyoruz. Hemen nikâh kıyacağız. Mahkemenin kararını bekliyoruz.” demişti.'Ortada onların evliliği falan yok, mutluydu da ben mi girmişim sanki aralarına.'' diyen Pars, ''Ben Hüseyin Bey’le 6 ay önce arkadaşı olan bir akrabam vasıtasıyla tanıştım, çok da mutluyuz. Ev haberleri de yalan. Paris’e hayatımda hiç gitmedim. Kıbrıs’da ki ev de benim dedem Kenan Pars’dan babama kalan ve benim doğduğum ev. Pars ailesi olarak Kıbrıs’ta tanınıyor ve seviliyoruz. O evde benim ailemden kalan ev. Bunların hepsi uydurma” ifadelerini kullanmıştı., 3 yıl önce Ankara’da evlendiği Turizm Bakanlığı Kültür Daire Başkanı Avukat Dilek Özgürgün’e, ‘evlilik birliğindeki görev ve rolü yerine getirmediği’ gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Dilek Özgürgün ise, ‘kusurlu olmadığını’ belirterek, Özgürgün’den 2.5 milyon lira tazminat istemişti ve korumalarıyla iki kez evden atıldığını ileri sürmüştü.