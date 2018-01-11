Başbakan yardımcılarını deprem simülasyonu zorladı

ÇAVUŞOĞLU DOĞALGAZ VANASINI KAPATMAYA KOŞTU, SİMİLASYON TEKRARLANDI

PANİĞE KAPILABİLİYORSUNUZ

4 MİLYAR FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Erdinç Şahin

düzenlendi. Eğitime, Başbakan yardımcıları, televizyon, gazete ve ajansların Ankara temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Programda gazetecilere doğal afetler hakkında bilgi verilerek deprem öncesinde ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı.Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ ile bazı gazeteciler Deprem Simülasyon Merkezi’nde, 7.2 büyüklüğünde oluşturulan ve Düzce depremindeki eğerleri taşıyan depremi yaşadı. Başbakan Yardımcıları ve gazeteciler, senaryo gereği zemin katta gerçekleşen deprem anında yere eğilip başlarını ve boyunlarını koruyarak depremin geçmesini beklediler.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’da deprem anında yere eğilen gazeteciler ve Akdağ ile birlikte aynı hareketi yapması ve depremin sona ermesini beklemesi gerekirken gazetecilerin üzerinden geçerek evin doğalgaz vanasını kapatmaya gitti. Deprem anında bulunduğu yerden evin başka bir köşesine gitmeye çalışan Çavuşoğlu’nun zorlandığı görüldü. Çavuşoğlu'nun deprem anındaki bu yanlış hareketi salondakiler tarafından alkış aldı ve bu eğitim ikinci kez tekrarlandı.Tatbikat sonrası yaşadıklarını anlatan Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Basit bir tatbikat olmasına rağmen paniğe kapılabiliyorsunuz. Allah depremlerden korusun. Toplum olarak üstümüze düşen vazifeler var. Her aile, her birey üstüne düşen vazifeyi yapmalı. Çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmeliyiz. Bu simülasyon merkezlerini biraz daha yaygınlaştıracağız. Özelikle deprem bölgelerinde. İstanbul’a 2 simülasyon merkezi düşünüyoruz. Doğu Anadolu’ya, güneye giden hat üzerine ve Ege’de İzmir tarafına düşünüyoruz. Öncelikle lise ve üniversite öğrencilerini bu küçük ama değerli tatbikatların içine sokmalıyız. Ben bugün mesela ne öğrendim? Evimde yangın tüpü yok. Hemen hemen hiç kimsenin evinde yangın tüpü yoktur" dedi.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak şunları söyledi:"Bizler tabi yaşadığımız acılardan kaynaklı olarak doğal afet deyince ilk olarak depremi düşünüyoruz. Ancak deprem sadece bir tanesi. Örneğin, göçe sebep olan bir afette çölleşmedir. Türkiye’nin bu konuda aldığı inisiyatif ve çalışmalar dünyada örnek olarak gösteriliyor. Çölleşme ile mücadele kapsamında tarım arazilerinin düzenlenmesi, mera ıslahı, ağaçlandırma ve diğer çalışmalar ele alındığında 2002 yılından bugüne yaklaşık 5.5 milyon hektar alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 4 milyar fidan toprakla buluşmuştur."