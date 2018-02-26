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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Afrin'e sefer görev emri açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'la ilgili konuştu, "Sefer görev emri olanlara ihtiyaç yok" dedi. 

26 Şubat 2018, Pazartesi 12:10
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Afrin'e sefer görev emri açıklaması
NTV'ye konuşan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Seçim ittifakı tartışmalarını değerlendiren Bozdağ, "Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu. İsteyen parti istediğiyle ittifak yapabilir. Parti konusunda bir sınırlama yoktur. Yasal zeminde imkanı dileyen dilediği şekilde kullanır. İradeleri engelleyen bir şey kesinlikle yoktur." dedi.


BBP VE SAADET PARTİSİ İTTİFAKLA KATILACAK MI?


BBP'nin ittifaka katılıp katılmayacağına ilişkin olarak Bozdağ, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır." diye konuştu.

Bozdağ, Saadet Partisi ile ilgili olarak "Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz." dedi.
 

İYİ HAL İNDİRİMİ


Cinsel istismara yönelik olarak 'iyi hal indirimi' tartışmaları sorulan Bozdağ şunları söyledi:

"İyi hal indirimini çözecek şey bizim uygulamamızdır. Kıravat giydi diye iyi hal indirimi yapıyorsa o zaten hakimlik sıfatını taşımamaklıdır. Yasamızda boynunu büktüğünde iyi hal indirimi yapın diye bir kural yok."


ZİNA DÜZENLEMESİ


"Zina suçu yok. Böyle bir suçun düzenlenmesi bizim toplumumuzun ahlakına daha uygun olan şeydir. Taslağın içinde yer alır mı almaz mı, henüz bize gelmedi ama bundan sonraki süreçte bu konuda bir adım atılması gerektiğine ben de inanıyorum."
 

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEKİ 'TÜRK' İBARESİ


Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğümüz var. Burada bir çalışma yürütülüyor. Meslek birlikleri ile ilgili bir düzenleme yapılacaktır. Türk ve Türkiye ibareleri hepimiz için onur olan bir ibaredir. O meslek örgütü için büyük bir şereftir. Meslek örgütü de bu onura uygun faaliyette bulunmalıdır.


SEFER GÖREV EMRİ TARTIŞMASI


Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamasının içinde bu da var, ama şu anda buna ihtiyacımız yok.

Afrin'e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında açıklıyor.

Milletimizin bir talebi var. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu taleplere yönelik bir cevabıdır.

Sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

TSK bu harekâtı da Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi başarıyla tamamlama güç ve kabiliyetine sahiptir. Onların bizim duamıza ihtiyacı var.


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