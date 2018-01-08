Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan flaş OHAL açıklaması



YUNANİSTAN KRİZİ



"HUKUKİ DAYANAĞI YOKTUR"



"CUMHURBAŞKANI İADELERİ İÇİN TALİMAT VERDİ"



"2018 UYUM YASALARININ KONUŞULDUĞU BİR YIL OLACAK"



İRAN KRİZİ

MYO MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK İDDİASI



Serap Belovacıklı

Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olağanüstü hal bir defa daha uzatılacak." ifadesini kullandıÖnümüzdeki MGK'nın gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu,'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir.Sayın Bahçeli sabah basın toplantısı yaptı önemli gündem maddelerini değerlendirdi. Sayın Bahçeli ikili oynamayan birisi. Türk siyasetinde duruşu olan bir lider. Sabahki açıklamaları çok net. Bu kendi kararı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında destek açıklaması bizim açımızdan güzeldir. 2019'da milletimiz Türkiye'ye yeni hükümet sistemiyle beraber yönetecek Cumhurbaşkanı ve iktidarı seçecek. 2019 seçimleri tarihi bir seçimdir. MHP ve AK Parti Yenikapı ruhuna sahip çıkıyor. MHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verecek olması ve bunu bugünden açıklaması memnuniyet vericidir.Yunanistan'la ilgili meseleye gelince fevkalade yanlış bir karar. Darbecilere destek niteliğinde bir karardı. Bu karar temyiz mahkemesi tarafından değelendirildi. Bu 8 darbecinin ivedilkle iadesini bekliyoruz. Sığınma talebi kabul edilen darbeci ve diğer darbeciler umuyoruz iade edilir. Türkiye ve Yunanistan komşu iki ülke. Yunanistan'la Ege'de yaşananlar gibi ciddi sorunlar da var. Biz sorunların diyalogla çözülmesinin önemini vurguluyoruz. Öte yandan Türkiye'de bazı partiler özellikle CHP bu konuyu adalar üzerinden tartışmayı iç politik malzeme haline getirdi. Bu konu siyaset üstü bir konudur. İç politik sorunu haline getirilmesi iki ülke arasında sorunlar çıkarmaktan başka bir şey doğurmaz. Sağduyu ile doğru olan ne ise onu yapmak konusunda hükümetimiz kararlıdır.Amerika'da devam eden kamuoyunda Zarrab davası olarak bilinen daha sonra Hakan Atilla davası olan dava siyasi bir davadır. Hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülere destek açıklaması yapan, hakimi de FETÖ tarafından Türkiye'ye getirilen konuşma yaptırılan bir hakim. Bizim böylesi bir davadan sonuç beklememiz düşünülemez. Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD'deki bazı yargı görevlilerin işbirliğiyle 17/25 Arlık'ta Türkiye'de başarılamayanların ABD işbirliğiyle başarılma teşebbüsüdür.KHK ile ilgili Başsavcılık 11 bin 480 kişiyle ilgili açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız uygulamalarla ByLock yüklenen ve kamudan ihraç edilen varsa iadeleri için talimat verdi. ByLock dışında bir gerekçeleri yoksa iadeleri yapılacaktır. Çalışma tamamlanınca KHK'yı çıkaracağız.Seçim yasaları ve Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin kabul edilmesiyle çıkarılacak uyum yasaları önem teşkil etmektedir. Bu konuda çalışmalar yürütülmektedir. 2018 uyum yasalarının yoğunlukla görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Çalışmalar yürüyor. Bu yasaların içerisinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır. Sayın Bahçeli bir formül önderisi yaptı. Tabi ki bu da değerlendirilecek.İran halkı dur dedi. DIş müdahalelerle ya da şiddet kullanılarak zorla ülkelerde iktidar değişimine karşı olduğumuzu ifade ettik. Türkiye üzerinde oynamak istenen oyunlara gelince biz bu noktada şerbetliyiz. Herkesi kandırabilirler ama bizi kolay kolay kandırmaları mümkün değil. Türkiye'de böyler bir şeyin başarılı olması mümkün değildir."Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bir ifadesi böyle bir algıya yol açtı. Esasında okunduğu vakit Sayın Bakanımızın böyle bir değerlendirmesi yok. Yapılan şey bu konuda iş dünyasından bazı taleplerin dile getirildiği… Hükümetimizin gündeminde böyle bir gündem yoktur. Hiç kimsenin böyle bir beklenti içine girmemesi gerekir.