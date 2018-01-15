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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok sert ABD açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için terör örgütlerine 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok sert ABD açıklaması
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD 'PYD/PKK ordusu' planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdi de bu terör örgütlerine 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz." diye konuştu.

 


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