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Başbakan Yardımcısı Bozdağ üşüyen vatandaşa ceketini verdi

AK Parti Yozgat İl Kongresi'nin düzenleneceği salonda incelemede bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, üşüdüğünü söyleyen bir vatandaşa ceketini hediye etti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ üşüyen vatandaşa ceketini verdi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yarın AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi'nin düzenleneceği Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Bozdağ, partisinin Boğazlıyan Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldıktan sonra Yozgat'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi'nin düzenleneceği Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Bozdağ, görevlilerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Bozdağ'dan, bir vatandaş üşüdüğünü söyleyerek ceketini istedi.

Bozdağ da vatandaşı kırmayarak ceketini ona hediye etti.
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