Başbakan Yardımcısı Bozdağ üşüyen vatandaşa ceketini verdi

Serap Belovacıklı

, yarın AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi'nin düzenleneceği Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.Bozdağ, partisinin Boğazlıyan Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldıktan sonra Yozgat'a geçti.'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi'nin düzenleneceği Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Bozdağ, görevlilerden bilgi aldı.İncelemenin ardından vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Bozdağ'dan, bir vatandaş üşüdüğünü söyleyerek ceketini istedi.Bozdağ da vatandaşı kırmayarak ceketini ona hediye etti.