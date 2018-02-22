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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, seçim ittifakı teklifine ilişkin, "İttifak koalisyon değildir. İktidar olmak için değil, seçim öncesi halkın önüne çıkmak için yapılan bir yöntemdir." dedi.

22 Şubat 2018, Perşembe 10:45
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Cumhur İttifakı açıklaması
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, seçim ittifakı teklifine ilişkin, "Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi ittifaka katılan partilerin baraj sorununu aşma konusundaki kolaylıktır." dedi.

Herkesin kendi partisine oy vereceğini belirten Bozdağ, "MHP'li MHP'ye, AK Parti'li AK Parti'ye oy verecek ama oylar hesaplanırken, toplanırken, vekil dağıtımı yapılırken ayrı bir usul ortaya konulacak." diye konuştu.

Bekir Bozdağ, "İttifak koalisyon değildir. İktidar olmak için değil, seçim öncesi halkın önüne çıkmak için yapılan bir yöntemdir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, "İktidar, ittifakın güvenoyuna bağlı değildir. İttifaktan birisi iktidardan çekilirse iktidar düşmez." dedi.

"Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hepimiz biliyoruz ki PKK terör örgütü, kendi uzantısı olan siyasi partinin oy almasını sağlamak için çok büyük baskı yapıyor, tehdit yapıyor." ifadesini kullanan Bozdağ, "Bu noktada sandık güvenliğini sağlama bakımından, esasında vatandaşımızın oyunun özgür iradesine uygun bir şekilde sandığa yansımasını temin etmek bakımından, vatandaşımızın iradesi üzerinde baskı kurmak isteyenlerin bu baskısını tamamen ortadan kaldırmaya dönüktür." diye konuştu.

"CHP’nin bir ittifak içine girmeyeceği yönünde kanaate katılmıyorum" diyen Bozdağ şöyle devam etti: "Kendilerini zaten bir ittifakın parçası olarak görüyorlar. Umarız ki dürüst davranırlar, bizim gibi açık, net olurlar. Bizim HDP ile CHP’nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı, yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP’liler, CHP’liler seçimde birlikte hareket edecekler."
 


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