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Başbakan Yıldırım, 12 ilde canlı bağlantıyla açılış yaptı

Antalya'da yapımı tamamlanan Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın canı yayınla bağlandığı törenle açıldı

Başbakan Yıldırım, 12 ilde canlı bağlantıyla açılış yaptı
Başbakanlık himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı, bağışçılar ve Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafında hazırlanan '81 il 81 Anaokulu Toplu Açılış Töreni' gerçekleştirildi. 

Başbakan Binali Yıldırım, aralarında Antalya’nın da olduğu 12 ile canlı yayınla bağlanarak toplu açılış yaptı. 
 

TÖRENE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI


Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Varsak Ortaokulu bahçesine Özen Külahçıoğlu tarafından yaptırılan 3 derslik 60 öğrenci kapasiteli Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu’nun açılışı yapıldı. 

Törene, Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve vatandaşlar katıldı.
 

KURDELE KESİM ÖNCESİ SUNUM YAPILDI


Vali Münir Karaloğlu, törene canlı yayınla bağlanan Başbakan Binali Yıldırım’a kurdele kesimi öncesi kısa bir sunum yaptı. Antalya’da yatırımların son hızla devam ettiğini belirten Karaloğlu, eğitimin istenen seviyeye gelmesi için anaokullarının önemli olduğunu vurguladı. Karaloğlu daha sonra beraberindekilerle anaokulu öğrencilerinin tuttuğu kurdeleyi keserek açılışı yaptı. Karaloğlu, daha sonra anaokulunu inceleyip bilgiler aldı.

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