Başbakan Yıldırım: 94 roket füze saldırısı yapıldı

Mehmet Nuri Turan

Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay'taki esnafın sigorta ve vergi ödemeleriyle ilgili, Bakanlar Kurulu toplantısında daha kapsamılı tedbirler alacaklarını bildirdi.Yıldırım, "Karalama kampanyası yapanlara, itibar edenlere bir çift sözümüz var. NATO'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Başbakan Yıldırım, "Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, dostluğuna güvenilir Türkiye'nin sözüne itibar edeceksiniz." ifadesini kullandı.