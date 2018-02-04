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Başbakan Yıldırım: 94 roket füze saldırısı yapıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Hatay ziyaretinde Afrin Harekatı ile ilgili açıklama yaptı

04 Şubat 2018, Pazar 22:19
Başbakan Yıldırım: 94 roket füze saldırısı yapıldı
Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay'taki esnafın sigorta ve vergi ödemeleriyle ilgili, Bakanlar Kurulu toplantısında daha kapsamılı tedbirler alacaklarını bildirdi.

Yıldırım, "Karalama kampanyası yapanlara, itibar edenlere bir çift sözümüz var. NATO'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, dostluğuna güvenilir Türkiye'nin sözüne itibar edeceksiniz." ifadesini kullandı.
 


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