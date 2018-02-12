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Başbakan Yıldırım: ABD'nin aklını başına toplayıp karar vermesi lazım

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Yıldırım, Afrin Harekatı'na ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Yıldırım ayrıca "ABD'nin aklını başına toplayıp karar vermesi lazım" dedi
 

Başbakan Yıldırım: ABD'nin aklını başına toplayıp karar vermesi lazım
Başbakan Yıldırım, Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zaev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA BÜYÜK BİR BEDEL ÖDER"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmazsa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız." dedi.

"ABD'NİN AKLINI BAŞINA TOPLAYIP KARAR VERMESİ LAZIM"

"Yıldırım'ın açıklamaları: Bu sadece Türkiye'nin huzuru için değil, bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim bir sorumluluğumuz. 3.5 milyon Suriyeli niye bizim ülkemizde? Canlarını kurtarmak için geldiler. Dolayısıyla bizim amacımız, Fırat Kalkanı ile Münbiç-Azez-Cerablus arasını nasıl ki temizlediysek, Afrin'i de terör oluşumlarından temizleyeceğiz. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz ABD'nin artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz. Hem Afrin'de yaparız hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. 


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