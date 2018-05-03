Başbakan Yıldırım AK Parti grup toplantısında konuştu: Son Başbakan olarak teşekkür ediyorum



"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SALDIRILARINA MAARUZ KALDIK"



"SİZİN NOTUNUZUN KIYMETİ HARBİYESİ YOK"



"SON GRUP TOPLANTISINA KATILIYORUM"



"BİZİM ADAYIMIZI MİLLET BELİRLEDİ"

Serap Belovacıklı

Türkiye'yi güven ve istikrar çizgisine oturttuk. AK Parti'nin 16 yıllık karnesi pekiyilerle doludur. Siz ihanet şebekeleri karşısında Türkiye'ye demokrasiye sahip çıktınız Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldi. Son Başbakan olarak ülkem ve milletim olarak hepinize teşekkür ediyorum.İhanetler gördük, kalleşlikle gördük. Eşi görülmemiş ihanetleri hep beraber göğüsledik. Ülkemiz üzerindeki emperyalist tuzakları beraber göğüsledik. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. Parti kapatmalarla, Gezi operasyonula, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, darbe girişimiyle mücadele ederek bugünlere geldik. Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarına maaruz kaldığımız halde yüz akıyla çıktık. Bayrağımıza, ezanımıza sahip çıktık. Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaklar.Bir değerlendirme kuruluşu hiç gündeminde yokken bir gece ansızın toplanıp ipe sapa gelmez gerekçelerle Türkiye'nin notunu düşürüyor. Sizin notunuzun bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur.AK Parti kadroları 24 Haziran seçimlerine hazırdır. Partimize 7 bin 329 aday adayı başvuru yapmıştır. Başvuru yapmayan milletvekili sayımız 23. Cumartesi günü temayül yoklamaları netleşecektir. Bize yakışan milletin umutlarına sonuna kadar sahip çıkmaktır. 16 yıllık başarımızı anlatacağız ama asla gurura kapılmayacağız.Belki partimizin son grup toplantısına katılıyorum. AK Parti'nin temsil ettiği bu yüce davayı hedefine taşımaya azimle aşkla devam edeceğiz. PKK, PYD, DEAŞ gibi ihanet odaklarına set çekeceğiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizler bu davanın gönüllü neferiyiz. Allah birliğimizi daim eylesin. Bütün milletvekil arkadaşlarımızı minnetle selamlıyorum. Allah Türkiye'nin yolunu da bahtını da açık eylesin.24 Haziran'da güçlü iktidar için milletimizin kararına başvuracağız. Bu seçimlerde millet iradesi en güçlü eşkilde yönetime yansıyacak.Bizim çatımız millettir bu çatı çökmez. Bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır. Birileri mikroskopla Cumhurbaşkanı adayı arayadursun, bazılar tabelasından başka halk desteği olmayanlardan destek arasın, birileri hülle peşinde koşmaya devam etsin. Bizim adayımızı millet belirledi. Bu toplantımızı yaptıktan sonra açıklamamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Yarın inşallah adayımızın müracaaatını MHP Genel Başkanıyla ben ve arkadaşlarımla YSK'ya gidip teslim edeceğiz.