Başbakan Yıldırım: Algı operasyonları seçime kadar tırmandırılacak



"ALGI OPERASYONLARI SEÇİME KADAR TIRMANDIRILACAK"

"KİMSENİN BİR KARIŞ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Serap Belovacıklı

, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.Başbakan Yıldırım, "Bugün Türkiye, sadece hudutları içinde değil, hudutları dışında da ülkesinin, milletinin güvenliğini sağlamak için her türlü kararı alabiliyor çünkü ülkede istikrar var, güven var ve iradesiyle, cesaretiyle karar veren Cumhurbaşkanı var; Recep Tayyip Erdoğan. İşte 'tek adam' yakıştırmaları, 'diktatörlük' yakıştırmalarının arkasında da bu hazımsızlık var." dedi."Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak." diyen Yıldırım, "Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz. Olguları daha çok anlatacağız ve eminim ki vatandaşlarımız olup biteni görüyorlar. Sahaya gittiğimizde vatandaşlar bizi teskin ediyorlar, teselli ediyorlar." ifadelerini kullandı.Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:"Ülkemizin sürekli güçlü liderliğe ihtiyacı var çünkü bölgemiz çok riskli bir bölge, jeopolitik risklerimiz bitmedi, devam ediyor. Bölge haritasını şekillendirme yönünde önemli çalışmalar var, projeler var. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ama bizim ülke bütünlüğümüzü, milletin birliğini ve beraberliğini, Misak-ı Milli sınırlarımızı gözümüz gibi korumak gibi bir görevimiz var. Bunun için olaylara ilgisiz kalamayız. Bölgede olup bitenleri mutlaka sadece izleyen değil, aynı zamanda buradaki olacak işlerin yol haritasını da belirleyen bir ülke olmamız lazım."