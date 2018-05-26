Başbakan Yıldırım: Arkamızda 81 milyonun duası var

Herkesin ramazan ayını tebrik eden Yıldırım, şöyle konuştu:

ERZURUMSPOR'U TEBRİK ETTİ

"Bir iftar sofrasında da beraberiz. AK Parti vefa demektir, kardeşlik demektir, birlik, beraberlik demektir, birlikte Türkiye olmak demektir. İşte burada olduğu gibi, bugün Erzurum'da, milletin adamını, Cumhurbaşkanımızı bağrınıza bastınız, onu büyük coşkuyla karşıladınız, Allah sizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız, 24 Haziran seçimleri için kampanyasını, boşuna dadaşların diyarından Erzurum'dan başlatmadı, çünkü Erzurum, istiklal mücadelemizin başladığı şehirdir. Erzurum deyip geçme, Erzurum'da üst üste şampiyon olan ve Süper Lig'e çıkan bir Erzurumspor var. Erzurumspor'u tebrik ediyoruz, Süper Lig'de başarılar diliyorum."

O SÖZLERİ GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Başbakan Yıldırım, Erzurumspor'un üzerine düşen görevi yaptığını ve görev sırasının dadaşlara geldiğini ifade ederek, "24 Haziran'da siz de süper şehir olmaya hazır mısınız, bir destan yazacak mıyız, yeni bir rekora imza atacak mıyız, Erzurum'da altıda altı, diyecek miyiz?" diye seslendi. programa katılanlar Başbakan Yıldırım'ın bu sorularına hep birlikte "evet" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Yıldırım'ın, "Tabii iftar vakti olduğu için sesiniz zayıf çıkıyor" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

"ARKAMIZDA 81 MİLYONUN DESTEĞİ, DUASI VAR"

Ramazan ayının birlik ve beraberlik, kardeşlik ve dostluk ayı olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti: "Biz dün olduğu gibi, bugün de bir çok zorluğa göğüs gererek bu günlere geldik. Milletçe 15 yılda büyük badireler atlattık ama yılmadık, yorulmadık. Biliyoruz ki arkamızda 81 milyonun desteği, duası var. Arkamızda, dadaşların, Erzurumluların güzel duası var. Bugün, milletin gerçek anlamda iktidara gelişinin 16'ncı yılında, 13. zafere doğru emin adımlarla gidiyoruz. İlk defa Türkiye'de hükümet sisteminin değiştiği bir seçim yapacağız. Bu seçimlerde artık Türkiye'yi yönetecek, 5 yıllığına Türkiye'yi hedeften hedefe taşıyacak, muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz."

AKDAĞ'DAN TEŞEKKÜR

Yıldırım, sloganlarının "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet ve Güçlü Türkiye" olduğunu belirterek, "Vakit, Türkiye vakti, vakit iftar vakti diyoruz, hepinizi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Hayırlı iftarlar" dedi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise iftarda bulunanların, Erzurum'a çok büyük hizmetlerinin olduğunu ifade ederek, iftara katılanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Başbakan Yıldırım'a üzerinde ismi yazan Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması hediye etti.



