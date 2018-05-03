Başbakan Yıldırım: Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz

"DEĞERLENDİRMEM DOĞRU OLMAZ"

Son Dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş 100 bin imza açıklaması!

Adem Özdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.Partisinin grup toplantısı sonrası konu hakkında değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz" yorumu yaptı.