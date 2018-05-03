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Başbakan Yıldırım: Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 100.000 imza çıkışı hakkında "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz" dedi

03 Mayıs 2018, Perşembe 13:06
Başbakan Yıldırım: Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.
 

"DEĞERLENDİRMEM DOĞRU OLMAZ"


Partisinin grup toplantısı sonrası konu hakkında değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz" yorumu yaptı.

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