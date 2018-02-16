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Başbakan Yıldırım, Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile görüştü. Yıldırım'ın Baykal'ı ziyaret etmek istediği ancak hastane tarafından izin verilmediği belirtildi

Başbakan Yıldırım, Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisine Almanya'da devam ediyor. 51 Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Deniz Baykal 5 Aralık'ta Almanya'ya götürüldü.

Baykal'ın tedavisi İbrahim Tatlıses'in de hekimliğini yapan Dr. Marc Schaan tarafından yapılıyor.


ZİYARETİNE İZİN VERİLMEDİ


Başbakan Binali Yıldırım’ın, Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi. Başbakan Yıldırım’ın, Almanya ziyareti kapsamında Baykal’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek istediği ancak hastane tarafından sağlık sebepleri nedeniyle izin verilmediği belirtildi.
 


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