Başbakan Yıldırım, Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı



ZİYARETİNE İZİN VERİLMEDİ

Gizem Yetil

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisine Almanya'da devam ediyor. 51 Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Deniz Baykal 5 Aralık'ta Almanya'ya götürüldü.Baykal'ın tedavisi İbrahim Tatlıses'in de hekimliğini yapan Dr. Marc Schaan tarafından yapılıyor.Başbakan Binali Yıldırım’ın, Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi. Başbakan Yıldırım’ın, Almanya ziyareti kapsamında Baykal’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek istediği ancak hastane tarafından sağlık sebepleri nedeniyle izin verilmediği belirtildi.