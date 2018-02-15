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Başbakan Yıldırım Belarus'tan ayrıldı

Başbakan Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 14.55'te Belarus'tan ayrılarak Almanya'ya hareket etti.

Başbakan Yıldırım Belarus'tan ayrıldı
Başbakan Binali Yıldırım'ı Minsk Havaalanı'ndan, Belarus Başbakan Yardımcısı Vladimir Semahsko, Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravçenko ve Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ile diğer ilgililer uğurladı.

Başbakan Yıldırım, Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

Yıldırım, Berlin'deki temaslarını tamamlamasının ardından küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.

AA


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