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Başbakan Yıldırım: Bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "O topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek." dedi

Başbakan Yıldırım: Bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kütahya 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "O topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek." dedi.


"BUGÜN BU HESAP BU ÇARŞIYA UYMAZ"


Yıldırım, "Bugün bizi üç beş terör örgütüyle tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz." ifadelerini kullandı.


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