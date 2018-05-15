Ramazanın ilk teravih namazını burada kılan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın merhamet, rahmet, bereket, günah ve kötülüklerden arınma ayı olduğunu söyledi.

Yıldırım, ramazanın milletin birliğine ve kardeşliğine vesile olmasını diledi.

"Ramazana maalesef iyi bir başlangıç yapmadık. Ramazanı karşılarken Filistin'de İsrail'in katliamıyla karşı karşıya kaldık." diyen Yıldırım, Amerikan yönetiminin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına ve Filistin haklı davasının gereklerine rağmen oldubittiyle büyükelçiliğini üç dinin merkezi Kudüs'e taşıma kararının, Filistin-İsrail sorununda telafisi imkansız bir durum ortaya çıkardığına dikkati çekti.

'SİVİLLER DEĞİL, İNSANLIK ÖLMEKTEDİR'

Yıldırım, Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin şunları söyledi:





"Bir yanda İsrail-Amerika kutlama yaparken diğer yandan da İsrail askerleri alçakça, hiçbir silahı, savunması olmayan gencecik, körpe insanları katletmekten geri durmamıştır. 60'ın üzerinde şehit Filistinli kardeşimiz vardır. Bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. 3 binin üzerinde yaralı vardır. O kadar alçakça bir tutum içerisine girmişlerdir ki yaralıları teslim almak, tedavilerini yapmak için başlattığımız girişim de ne yazık ki sonuç vermemektedir. Dünya daha ne kadar bu zulme, bu vahşete sessiz kalacaktır? Aslında orada bu olaylar olurken ölenler masum Filistinli siviller değil, insanlık ölmektedir."





İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANTISI

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her olayda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'ye yakışan duruşu ortaya koyduğunu dile getiren Yıldırım, bütün İslam ülkelerini, 18 Mayıs Cuma günü yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Toplantısı'na davet ettiklerini söyledi.





İİT toplantısına değinen Yıldırım, "İnşallah bu toplantıdan Filistinliler'in haklı davaları için çok güçlü bir mesaj çıkmış olacaktır. Orada acıların sona ermesinin tek yolu vardır; İsrail'in, Filistin'in iki tane ayrı müstakil devlet olarak, 1967'deki toprak bütünlüğünün sağlanması, coğrafi birlikteliğinin sağlanması ile mümkün hale gelecektir." dedi.





Bugün Filistin Devleti'nin, üç parçaya bölündüğünü ve bir birleri arasında irtibatın kesildiğini aktaran Yıldırım, artık bu insanlık vahşetinin bir an önce durdurulması gerektiğini bildirdi.





'BM'NİN BU KADAR ÇARESİZ KALDIĞI BAŞKA BİR OLAY GÖRÜLMEMİŞTİR'

"Küresel barışı korumakta görevli olan BM'nin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olayda daha görülmemiştir." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:





"O yüzden uzun süreden beri BM'nin yapısının yeniden gözden geçirilmesi, daimi üyelik, veto sisteminin mutlaka değiştirilmesi, 'dünya 5'ten büyüktür' söyleminin bu olayda da ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Kuveyt'in girişimiyle BMGK davet edilmesine rağmen ABD bu toplantıyı bloke etmiştir. BM, bugün bir araya gelip önemli kararlar almayacakta daha ne zaman böyle sorumluluk üstlenecek. Bu da bütün dünyanın gözünde cereyan etmektedir. Bugün hepimize düşen 1,5 milyarı aşan İslam dünyasının tek ses, tek yürek olmasının sağlanmasıdır. Gün bu gündür, bunu başarma günüdür. Aksi halde bu ve buna benzer acılar yaşanmaya devam edecektir."





İslam aleminin ramazan ayını tekrar kutlayan ve hayırlara vesile olmasını dileyen Yıldırım, daha sonra cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.





Başbakan Yıldırım, buradaki çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da teravih namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldı.



