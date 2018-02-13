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Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonda görüştü

13 Şubat 2018, Salı 21:53
Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü
Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak kayalıkları çevresinde başlayan gerginliğe iki ülkenin başbakanından müdahale geldi. Başbakan Binali Yıldırım ile Yunan mevkidaşı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


'YUNANİSTAN GEREKLİ ADIMLARI ATMALI'


Görüşmede Yıldırım, Ege Denizi'nde iki ülke arasında yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğunu mevkidaşına belirtti. Yıldırım ayrıca Çipras'a, 'Tansiyonun düşmesi için Yunanistan gerekli adımları atmalı' dedi.

İki ülke başbakanı yaşanan gerginliğe rağmen iki ülkenin üst düzey askeri temsilcilerinin görüşmesi konusunda da fikir birliğine vardı.


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