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Başbakan Yıldırım'da Macron'a cevap

Başbakan Yıldırım, Macron'un Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamalarıyla ilgili, "Afrin'de yapmak istediğimizi anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki, Münbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları yeterlidir." dedi.

Başbakan Yıldırım'da Macron'a cevap
Başbakan Binali Yıldırım ve Lübnan Başbakanı Hariri, Çankaya Köşkünde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Hariri, Yıldırım ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri detaylıca ele alma fırsatı bulduklarını dile getirdi.
         
İki hafta önce terör eylemine bulaşan bir kişinin Türk otoriteleri tarafından yakalanarak Lübnan’a teslim edilmesinden dolayı teşekkürlerini ileten Hariri, bu durumun iki ülkenin güvenlik konusunda iş birliğinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu gösterdiğini ifade etti.
         
Lübnan silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak Roma Konferansı’nda Türkiye’nin desteğini önemsediklerinin altını çizen Hariri, ayrıca Paris Konferansı ile Lübnan’ın alt yapısının yeniden inşasıyla ilgili ortaya konan projeye Türkiye’nin de katılımının kendileri için önemli olduğunu, bu bağlamda Türk yetkililere davette bulunduklarını anlattı.
         
Hariri, Lübnan’daki yatırımların üçte birini özel sektör eliyle tamamlamayı planladıklarını söyledi.
      

"KABUL EDİLEMEZ"

         
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını da değerlendiren Hariri, şunları kaydetti:
         
"Bu bizim açımızdan da kabul edilebilir bir şey değil. Bizler Filistin’de iki devletli bir çözümden ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasından yanayız.
         
Suriye’de de tüm halkın ve özellikle sığınmacıların haklarını koruyacak ve toprak bütünlüğünü sağlayacak bir çözümden yanayız. Savaştan kaçan çok sayıda Suriyeli’ye bildiğiniz gibi ev sahipliği yapmaktayız ve bizler de bu kişilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmelerini arzu ediyoruz. Türkiye ile sığınmacıların yükü konusunda ortak işbirliğini ve bu bağlamda yakın zamanda yapılacak konferansı önemsiyoruz."
 

MACRON'A CEVAP


Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik açıklamaları ile ilgili olarak, "Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki, Münbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları yeterlidir. Bunun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı'na bakarsak bunu görürüz." dedi.


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