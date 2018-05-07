Başbakan Yıldırım'dan konut müjdesi

FAİZLERİ İNDİRİN

ALGI OPERASYONU UYARISI

KONUT MÜJDESİ

Büşra Kamış

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Toplantıda konuşan ve bankalara çağrı yapan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:Türkiye yüksek faiz ve enflasyonu hak etmiyor, enflasyonu aşağı çekmek bizim görevimiz. Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok.Enflasyondaki kıpırdanma çok hoşumuza gitmiyor, mücadele kararından sapma yok. Kurun en önemli etkeni enerji faturamızadır. Not düşürme eylemi etik değil, zamanlaması manidar. Bankacılık sektöründen beklentimiz var. Yüksek faiz bankalar için iyi bir şey değilse faizleri indirin.Bu günlerde algı operasyonları devam ediyor. Belli ki seçimlere kadar da tırmandırılarak devam ettirilecek. Biz eminiz ki vatandaşlar olup biteni görüyor. Algı operasyonlarına karşı memleket menfaati için karar almaktan çekinmeyiz.Demek ki geçim başka seçim başka seçim olacak ama geçim devam edecek. Çalışmaya üretmeye devam deceğiz.Ziraat Bankası ve diğer bankalar, konut sektöründeki stokları azaltmak için kampanya başlatacak. Detaylarını şimdi burada anlatmayayım.