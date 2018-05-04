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Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce için ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında ilk yorumunu yaptı. 

04 Mayıs 2018, Cuma 12:01
Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce için ilk yorum
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yüksek Seçim Kuruluna (YSK),Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulundu. Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında da ilk yorumunu yaptı.


"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"


Başbakan Binali Yıldırım Yüksek Seçim Kurulu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin 'Hayırlı uğurlu olsun. Tabiki adaylar olacak herkes projelerini anlatacak' dedi.
 


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