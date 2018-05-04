Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce için ilk yorum



"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Büşra Kamış

, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yüksek Seçim Kuruluna (YSK),Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulundu. Başbakan Yıldırım, Chakkında da ilk yorumunu yaptı.Başbakan Binali Yıldırım Yüksek Seçim Kurulu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin 'Hayırlı uğurlu olsun. Tabiki adaylar olacak herkes projelerini anlatacak' dedi.