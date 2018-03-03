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Başbakan Yıldırım'dan Raco açıklaması

AK Parti il kongresine konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor" dedi

Başbakan Yıldırım'dan Raco açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. İhtiyaç olursa sizler her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer. "
 

ABD'YE ÜSTÜ KAPALI UYARI


Bu operasyonlar aslında Avrupa'nın da barışı içindir. Dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Meşru bir devlet terör örgütleriyle işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır.


İTTİFAK AÇIKLAMASI


AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "AK Parti ve MHP, Yenikapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdi. Ne dedik, mesele memleketse gerisi teferruattır. İnşallah 'Cumhur İttifakı'yla genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız."


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