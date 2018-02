Başbakan Yıldırım’dan sahte fotoğrafa tepki

'NATO SINIRLARINI DA KORUYORUZ'

'TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ'

DENİZ YÜCEL KONUSU

'HUKUK KARARLARI HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR'

'ŞİDDET ALMANYA'DA YASAKTIR'

VİZE MUAFİYETİ KONUSU

'GERÇEĞİ GÖRMEK İSTİYORSAN AFRİN'E GEL'

Mehmet Nuri Turan

Başbakan Yıldırım darbecilerin yargılanması konusunda, “Darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde yargılamalar devam ediyor. Büyük oranda darbeye birinci derece iştirak edenlerin yargılanması sonra ermek üzere. Yapılan incelemeler sonucunda darbeyle ilişiği olmayanlar varsa zaten görevlerine dönüyorlar” ifadelerini kullandı.Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin bölgede sadece terörle mücadele kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumadığını aynı zamanda NATO ülkelerinin sınırlarını koruyan, Suriye de Irak’ta yaşanan iç savaş, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin verdiği olumsuzluklara karşı büyük bir göç akınını da önleyen bir ülke olduğunu söyledi. Yıldırım, “Üç buçuk milyon mülteciyi ağırlıyoruz. Onların Avrupa’ya gelmesinin de bir yandan önüne geçiyoruz. Bunları yaparken terör faaliyetlerinin Almanya’ya ve Avrupa’ya yayılmasının da önüne geçiyoruz” diye konuştu.Türkiye ve Almanya ilişkilerine değinen Yıldırım, “Bizim Türkiye Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür. PYD/ YPG terör örgütüdür. Aslında YPG PYD/ PKK’nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor.Bunların amacı bölgede huzuru bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak . Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.Yıldırım, “15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini, Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor” dedi.Deniz Yücel konusuna değinen Başbakan Yıldırım, "Deniz yücel ve diğer zanlılar tabi ki belirli suçlamalar nedeniyle tutuklu durumda. Bunlar mahkemelerin kendi kapasitesinde görülüyor. Bunların bazılarının geçmişte bir kaçını mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemeni işinin kolaylaştırmak onların önünü açmak” şeklinde konuştu.Deniz Yücel davası diğer davaların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam ettiğini yineleyen Yıldırım, “Türkiye, büyük bir darbeye maruz kaldı ve bu darbeyle ilgili dava açılan insanlar var. Mahkemeler çok yakın. Buradaki iş yükünden kaynaklı gecikmeler olabilir. Türk mahkemelerinin bu konuları kanunlar çerçevesinde ele alıp gereğini yaptığını bilmenizi isterim. Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir. Her duruşma bir umuttur. Bana sorulan bir soruya karşılık duruşma yapılırsa bir umut doğabilir dedim. Herhalde her şey mahkemelerce açık ve seçik ortaya koyulacaktır” dedi.Almanya ve Türkiye’nin de vatandaşlarının hakkını arayacağını, bunun hukuk devleti olmanın gereği olduğunun altını çizen Yıldırım, “Ancak tabi ki hukuka da karşı saygılı olmamız lazım. Hukukun kararları her şeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken süreci hızlandırabilmek. Alınacak her karar burada yaşayan 3 milyon vatandaşımızı ya mutlu edecek ya üzecek. Biz bunları da Almanya - Türkiye dostluğunu da düşmek zorundayız” dedi.NATO’nun güney sınırlarını emniyet altında tutmak gibi bir sorumluluğumuz var” diyen Yıldırım, “Bu sorumluluk Almanya’nın da sorunu. Mülteci konusu bizim tek başımıza sorunumuz değil. Bizim ürettiğimiz bir sorun değil. Suriye’deki savaşı oradaki mülteci akınını biz başlatmadık” diye konuştu.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Angela Merkel ise, PKK’nın Almanya’daki cami saldırılarına ilişkin şiddet kesinlikle Almanya’da yasaktır dedi. Polis’in Almanya’da yaşayan tüm vatandaşların can güvenliğini savunmakla sorumlu olduğunu belirten Merkel, “Kesinlikle güvenliğin iyi bir şekilde sağlanması için elimizden geleni yapmaktayız. Merkel Deniz yücel davası ile ilgili, “Görüşmemizde bu konuya işaret ettim. Deniz Yücel davasının hukuk devleti ilkelerine sadık kalarak hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledim” diye konuştu.Vize muafiyeti ve gümrük birliği ile ilgili soruyu yanıtlayan Merkel, “Deniz Yücel konusu ilişkilerimiz açısından belli bir zorluk getirmiştir. Bizim umudumuz var. Vize muafiyeti açısından belli şartlar koşulmuştur. Henüz yapılması gereken konular var. Hukuk devleti mekanizmalarının tam olarak çalışması gerekiyor. Daha geniş bir zamana ihtiyaç var. Şu anda bir hareketlenme yok” ifadelerini kulandı. Görüşmenin 1 saat olmasının yeterli olmadığını belirten Merkel, şuan ki durumun pek kolay olmadığını sözlerine ekledi.Basın toplantısında, terör örgütü YPG yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu iddia ederek sahte fotoğrafları göstermesine Başbakan Yıldırım çok sert tepki gösterdi. Yıldırım, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' dedi.Gazeteci kimliği ile içeriye girdiği belirtilen YPG yanlısının isminin Armanc Agid Nerweyi olduğu öğrenildi.(İHA)