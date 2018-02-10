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Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ile şehit Jandarma Astsubay Hilmi Öz'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye ziyareti
AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldıktan sonra karayoluyla İzmir'e geçen Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında bugün kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın anne ve babasının Bornova İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.

ACILI AİLELERE TAZİYELERİNİ İLETTİ


Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Yıldırım, Karaman'ın babası Uğur Salim Karaman ile annesi Ayşe Karaman'a taziyelerini bildirdi.
Başbakan Yıldırım, daha sonra Bitlis'in Hizan ilçesinde, 21 Ocak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün (23) ailesinin evine geçti.

Yıldırım, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru baba Özer Öz, anne Hatice Öz, kardeşler Gizem (17) ve Muhammet'e (12) başsağlığı dileklerini iletti.

Evin çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yıldırım, elinde Türk bayrağı olan 14 yaşındaki Muhammet Karakan ile sohbet etti.


 

VATANDAŞLARDAN ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ SLOGANI

Karakan'dan ömrü boyunca bayrağa sahip çıkmasını isteyen Yıldırım, bir kadının İstiklal Marşı'ndaki "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" dizelerini seslendirmesi üzerine de "İnşallah" dedi.

Bu sırada vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Başbakan Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Öznür Çalık ve Hamza Dağ ile milletvekilleri de eşlik etti.

AA


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