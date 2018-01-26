Başbakan Yıldırım: DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi



'AMERİKA DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIYOR'

Mehmet Nuri Turan

Başbakan Yıldırım, "Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi. Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız.Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz. Örnek ortada. ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?" dedi.Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA