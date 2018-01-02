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Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ı telefonla aradı

Tedavisine Almanya'da devam edilen Deniz Baykal'ı telefonla arayan Başbakan Binali Yıldırım, geçmiş olsun dileklerine bulundu

Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ı telefonla aradı
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavisine devam edilen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Yıldırım, Baykal'ın tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.
 

BAYKAL'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR


CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da, Münih yakınlarındaki "Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau" isimli merkezde devam ediliyor.

Deniz Baykal, 16 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. 

 

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